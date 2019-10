Maltempo | tromba d’aria a Chiavari e allagamenti | vigili del fuoco a lavoro

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019)da eroi per ideldiche, sopratutto nel primo pomeriggio, hanno ricevuto decine di richieste di intervento a causa del. Aunad’aria ha colpito la zona di Preli causando la caduta di alberi e rami sulla linea ferroviaria. Poi riaperta prima delle 17. La furia del vento ha anche distrutto la struttura dei campi da tennis di Preli. Segnalatiin alcuni locali del lungomare chiavarese. Interventi deidelanche in localita’ Bracco di Moneglia per la caduta a di un albero sulla via Aurelia, poi a Sestri Levante e Lavagna. L'articolod’aria adelMeteo Web.

