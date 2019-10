Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019)non ha ancora 9 anni, ma già combatte contro una malattia molto rara, così rara che per lei gli scienziati hanno creato un“su”. Il male che affligge la bambina si chiama morbo di Batten e oggi ne parla al Corriere della Sera ladi, Jeanie Nichols.″È cominciato quandoaveva 3 anni: i piedi ruotavano verso l’interno e lei inciampava. Pensavamo che fosse un problema ortopedico ... Poi un giorno mio figlio si avvicina ache guardava i cartoni animati alla tv e le mette davanti agli occhi un giornale: lei non se ne accorge, era diventata cieca”.Il disturbo neurologico della bambina ha rapida e fatale evoluzione, ma oggi i medici del Boston Children’s Hospital stanno cercando di alleviare le sofferenze della piccola con unsu. Grazie alla sostanza, la bambina ha ...

77swords : RT @HuffPostItalia: La nonna di Mila Makovec, la bimba del farmaco 'su misura': 'I coetanei vendono biscotti e limonate per aiutare mia nip… - HuffPostItalia : La nonna di Mila Makovec, la bimba del farmaco 'su misura': 'I coetanei vendono biscotti e limonate per aiutare mia… - elvira_serra : La nonna di Mila e la malattia di Betten: «Il farmaco su misura la aiuterà a vivere meglio, ma purtroppo non la gua… -