Juventus | verso il Bologna | Danilo e De Sciglio possono farcela | Ramsey a rischio

Juventus - non solo Cuadrado : un pilastro bianconero verso il rinnovo : Juventus – Presto la Juventus potrebbe aprire le trattative per il rinnovo di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza nel giugno 2021. Infatti, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero avrebbe intenzione di anticipare i discorsi per il prolungamento visto che si tratterebbe anche di un ruolo delicato e che meriterebbe la massima attenzione. Juventus, Szczesny verso il rinnovo La Juve offrirebbe 4 ...

Juventus - le probabili scelte di Sarri verso l'Inter : Ramsey dovrebbe essere titolare : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la sfida contro l'Inter che mette in palio il primato provvisorio in Serie A. Al termine della seduta i bianconeri hanno lasciato Torino per dirigersi a Milano e proseguire la marcia di avvicinamento alla gara di domani sera. Maurizio Sarri per questo match ha convocato 20 giocatori, fra i quali mancano all'appello Danilo, Mattia De Sciglio, Douglas Costa e il lungodegente Giorgio ...

Serie A - verso Inter-Juventus : Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero : Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di Serie A Inter-Juventus. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto. Inter-Juventus è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due ...

Juventus - in UCL si va verso la conferma di Ramsey : ballottaggio Higuain- Dybala : Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata per preparare la gara contro il Bayer Leverkusen. Maurizio Sarri per il match di domani sera ha un solo dubbio di formazione che scioglierà solo nelle prossime ore. Infatti, il tecnico juventino è intenzionato a confermare il 4-3-1-2 e nel ruolo da trequartista schiererà ancora Aaron Ramsey. Il gallese agirà a sostegno delle due punte che saranno Cristiano Ronaldo e uno fra Paulo Dybala o Gonzalo ...

Verso Brescia-Juventus : riposa CR7 - Matuidi imprescindibile : La Juventus si prepara alla sfida con il Brescia e Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa prepartita tenutasi alle ore 13:30 in vista della trasferta di Brescia. L’allenatore toscano ha sottolineato come sia cruciale, specialmente nella fase iniziale della stagione e fitta di impegni, trovare una continuità di gioco e di minutaggio per tutti i calciatori della rosa, che permetta loro di esprimersi ...

Calciomercato Juventus - Dybala verso l'addio a gennaio (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo primo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, finora ha collezionato solo una serie di panchine, nonostante l'apprezzamento iniziale di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, infatti, nella sua prima conferenza stampa alla Juventus aveva detto di ...

Juventus - si pensa alla Champions League : Douglas Costa verso il forfait : La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per mettere nel mirino la sfida contro l'Atletico Madrid. alla ripresa il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato ieri si è dedicato ad un lavoro di scarico. Mentre gli altri hanno lavorato in campo. Per la partita di mercoledì in casa Juve ci sono alcuni dubbi visto che ieri a Firenze Douglas Costa, Miralem Pjanic e Danilo sono usciti per problemi fisici. Il brasiliano ...

Verso Fiorentina-Juventus - al 'Franchi' sarà sfida fra CR7 e Chiesa : Sabato 14 settembre alle ore 15 la Juventus affronterà la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze e vedrà per la prima volta in questo campionato Maurizio Sarri in panchina. Il tecnico toscano ha pienamente recuperato dalla polmonite e adesso è pronto a guidare la sua squadra direttamente da bordo campo. A Firenze non sarà affatto una gara semplice per i bianconeri, dato che la Fiorentina è reduce da due sconfitte consecutive e cerca ...

Juventus - verso la sfida di Firenze : rientrano 5 nazionali tranne CR7 : Juventus – verso la sfida di Firenze, prosegue il lavoro di avvicinamento della Juventus, con nuovi giocatori rientrati agli ordini di Sarri. Oggi è toccato ad Emre Can, Demiral, De Ligt, Matuidi, Szczesny. Tornato a Torino anche Cristiano Ronaldo, che ha usufruito di un giorno di permesso. Siparietto per Douglas Costa: prima della squadra scambio di maglie con il pilota della MotoGP […] More

Juventus - verso la Fiorentina : bianconeri alla brasiliana con Danilo - Alex Sandro e Costa : Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre. Per i viola è “La Partita”, per i bianconeri una sfida da sempre ostica e ricca di insidie. Lo sarà anche sabato 14 settembre alle 15:00 quando le due squadre scenderanno in campo in un Franchi che si annuncia tutto esaurito. I bianconeri punteranno tutto sulla qualità dei brasiliani, in campo dall'inizio ci dovrebbero essere Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa. Sarà anche la prima gara ...

Verso Fiorentina-Juventus del 14 settembre : Sarri torna in panchina per guidare la squadra : La Juventus che affronterà la Fiorentina, vedrà il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il tecnico potrà così guidare i suoi giocatori nella delicata trasferta al Franchi. Sarà un impegno molto complicato per i campioni d'Italia in carica, di solito in queste sfide la squadra toscana si esalata trascinata anche dai loro tifosi. Maurizio Sarri torna in panchina a guidare la Juventus Maurizio Sarri, deve capire come ritroverà il gruppo dopo le ...

Verso Fiorentina-Juventus - al Franchi lunghe code per acquistare i biglietti di sabato : A Firenze anche ieri si sono registrate file di tifosi davanti ai punti autorizzati dove si acquistano i biglietti per Fiorentina-Juventus (nonché contestualmente gli abbonamenti del pacchetto da 18 partite dopo la riapertura post Napoli). Per i viola c'è entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di riprendersi un ruolo da protagonista contro la squadra più forte (e meno amata da queste parti). Potere del nuovo corso targato Commisso e di un ...

Juventus - verso il rinnovo con Jeep : nelle casse bianconere potrebbero arrivare 50 milioni : In questi anni la Juventus ha avuto una grande crescita non solo in campo ma anche a livello economico. In particolare con lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo i bianconeri hanno visto crescere ulteriormente i propri ricavi. Il valore della maglia della Juve con CR7 è aumentato esponenzialmente portando il club ad avvicinarsi ancora di più alle superpotenze europee. Nel 2018 la società bianconera ha rinnovato l'accordo con Adidas aumentando ...

Juventus - Emre Can su Twitter : “Per rispetto verso la Juve - non dirò altro” : Juventus – Il caso Emre Can è durato solo qualche ora alla Juventus. Il centrocampista tedesco, dopo le dure dichiarazioni rilasciate nel ritiro della Germania, ha rettificato tramite Twitter. L’esclusione dalla Champions League aveva fatto molto arrabbiare Emre Can, tanto che il giocatore aveva attaccato duramente sia la società che Maurizio Sarri. Ora però arriva l’immediata retromarcia di Emre […] More