Indossa un bikini “a spago” e suscita indignazione | arrestata e multata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’hanno vista per due giorni di fila in spiaggia con addosso il suo“a spago” (così viene chiamato questo ‘due pezzi’ da spiaggia) e hanno deciso di arrestarla e multarla. Lin Tzu Ting, 26 anni, è stata costretta a vestirsi perché il suo costume hato molto scalpore enelle Filippine. La 26enne si trovava sull’isola di Boracay e ha definito il suo outfit per la spiaggia “una forma d’arte“. Ilè fatto con tre fili di tessuto bianco legati con lo spago: il personale dell’albergo aveva detto alla donna di nonre quel costume, perché non appropriato, ma lei lo ha messo di nuovo, il giorno dopo. “E’ normale per noi nel nostro paese ed è stato il suo modo di esprimersi”, ha detto il suo ragazzo, con il quale è stata fotografata mentre passeggiava sulla battigia mano nella ...

