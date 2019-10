Forse il sostegno dei calciatori turchi a Erdogan non è così sentito 

Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) L'Europa libera s'indigna, il mondo libero s'indigna, l'umanità s'indigna. La guerra scatenata daicontro i curdi sul confine con la Siria ci invia immagini terrificanti, con migliaia di civili in fuga, devastazioni, morti, distruzioni e, in parallelo, ci mostra sconvolge le manifestazioni di solidarietà al presidenteda parte di atletiche ospitiamo nelle nostre squadre. Juventus e Roma Uno guarda i gesti deiall'inno nazionale delle qualificazioni agli Europei contro l'Albania e poi contro la Germania, e quel saluto militare diventa uno sfregio sulle ferite aperte che colpiscono i nostri occhi dai telegiornali. Uno guarda il calciatore Cenk Sahin che si affianca pubblicamente all'esercito di, su spinta dei tifosi è “invitato” dalla sua squadra, il St. Pauli di Amburgo, ad allenarsi con altri, e trova subito casa – ma guarda un ...

