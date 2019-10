Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Potrebbero essere gli ultimi mesi di permanenza aper. L’albanese ha più volte detto chiaramente che desidera andare via e anche il suo manager lo ha ripetuto: “E’ fisiologico, dopo un po’, cercare nuove motivazioni” Il terzino potrebbe partire a, scrive il Corriere dello Sport. una decisione che converrebbe a tutti. A lui per rimettersi in gioco e alper non ritrovarsi con un calciatore che ha ancora solo un anno di contratto da assolvere. Suè forte l’interesse della Roma. Il club giallorosso lo avrebbe voluto già l’estate scorsa. L'articoloililsta.

napolista : CorSport: #Hysaj dovrebbe lasciare il #Napoli a gennaio Una decisione che converrebbe sia all’albanese, che avrebb… - napolista : CorSport: problemi in difesa per #Ancelotti. #MarioRui potrebbe tornare col Salisburgo Con #Maksimovic e #Hysaj fu… - filippociriello : RT @napolista: CorSport: il #Napoli accorcia i tempi per il rinnovo di #Milik e #Maksimovic Mancherebbe solo l’ufficialità. Stessa situazi… -