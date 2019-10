Un doodle per Joseph Antoine Ferdinand Plateau | l’inventore del Fenachistoscopio

Perché Google ha dedicato un doodle alla ferrovia Napoli-Portici : Oltre 85mila furono i passeggeri che, nei quaranta giorni successivi all'inaugurazione, viaggiarono sulla linea Napoli-Portici. Poi, nel corso di qualche mese, la ferrovia venne ampliata fino a raggiungere Castellammare di Stabia poi Caserta e infine Pompei e Nocera. La Campania fece da apripista ad un'iniziata che porterà la nostra penisola a contare quasi 2mila chilometri di tracciati ferroviari al momento dell'Unità d'Italia. L'idea Fu ...

doodle di Google per Herbert Kleber : il suo lavoro ha contribuito a salvare innumerevoli vite : E’ dedicato a Herbert Kleber il Doodle di Google di oggi. Nel 23° anniversario della sua elezione alla National Academy of Medicine lo psichiatra americano ha passato più della metà della sua vita a fare ricerche sulla tossicodipendenza, studiando le cause dell’abuso di sostanze e a sviluppare trattamenti per ridurre gli effetti dell’astinenza. Il suo lavoro ha cambiato il modo in cui la dipendenza viene vista e trattata e ha ...

Autunno 2019 : il doodle di Google per l’Equinozio : Google celebra con un Doodle l’Equinozio, il Primo Giorno dell’Autunno 2019 nell’Emisfero Boreale. “Stagione di nebbie e morbida abbondanza“, come la definì il poeta britannico John Keats, è il momento in cui l’estate prende congedo e inizia il periodo del raccolto (“Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare, e colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto“). Buon Primo ...

Cosa sono i brezel?/ E perché Google gli ha dedicato un doodle proprio oggi : Cosa sono i brezel? Secondo una tradizione il pane avrebbe delle origini emiliane, e si chiamava bracciatella: ecco la sua storia

Un doodle in bianco e nero per Tin Tan : perché Google lo ricorda oggi : oggi, 19 settembre 2019, nel 104° anniversario della nascita, Google dedica un doodle in bianco e nero a Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, meglio conosciuto come Tin-Tan, attore, cantante e comico nato a Città del Messico ma cresciuto a Ciudad Juarez. Il soprannome Tin Tan (basato sul suono delle campane), che l’attore inizialmente non gradiva, divenne popolare e venne poi utilizzato per tutta la sua carriera. Ha spesso ...

B.B. King - un doodle per la leggenda del blues : Un doodle di Google per B.B. King, leggenda del blues. B. B. King, pseudonimo di Riley B. King, nacque a Itta Bena, nella regione del Delta del Mississippi, il 16 settembre 1925, in una famiglia di contadini. Ha lavorato nei campi di cotone prima di scoprire la passione per la musica, prima in un coro gospel e poi avvicinandosi al country e alla chitarra blues grazie ai consigli di un cugino, il chitarrista country blues Bukka White, che King ...

Ynés Mexia - un doodle di Google per una donna eccezionale che “sfidò i terremoti” : Google celebra con un doodle oggi, 15 settembre 2019, Ynes Mexía, esploratrice e botanica statunitense naturalizzata messicana. L’immagine presente nella pagina principale del motore di ricerca ritrae la donna che “sfidò terremoti, paludi e bacche velenose per raggiungere un remoto vulcano al confine tra Colombia ed Ecuador, tutto per il bene delle scoperte botaniche“. Nata a Washington il 24 maggio 1870, Ynes Mexía era figlia ...

Chi è Hans Christian Gram e perché oggi Google gli dedica un doodle : Hans Christian Gram è protagonista oggi, 13 Settembre 2019, di un colorato Doodle di Google: il celebre motore di ricerca ricorda, nel giorno della nascita, il medico, patologo e farmacologo danese. A Gram si deve la scoperta della “colorazione di Gram” da cui deriva la classificazione dei batteri in Gram–positivi e Gram–negativi. La tecnica della colorazione venne effettuata dal medico danese nel 1884 a Berlino. Il ...

Il doodle di Google per Ruth Pfau - la ‘Madre Teresa’ pachistana che combatteva la lebbra : Il doogle di Google del 9 settembre celebra Ruth Pfau, conosciuta anche come la 'Madre Teresa del Pakistan' per la sua importante lotta contro la lebbra, malattia infettiva molto diffusa nel Paese. Nata oggi, nel 1929, Ruth Pfau è ricordata a 90 anni dalla nascita, a Lipsia. Dopo aver vissuto tra la Germania dell'est e quella dell'ovest, negli anni '60 si è trasferita a Karachi, dove morì nel 2017: ecco chi era Ruth Pfau.Continua a leggere

Ruth Pfau : chi era e perché oggi Google le dedica un doodle : oggi, 9 settembre 2019, Google dedica un doodle a Ruth Pfau, medico e suora che ha dedicato la propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Nota come la “Madre Teresa del Pakistan”, è nata il 9 settembre di 90 anni fa: ha lavorato per decenni al fianco di migliaia di lebbrosi fondando 157 cliniche nel Paese, che nel corso della loro attività hanno curato oltre 56mila pazienti. Pfau è nata a Lipsia, in Germania, in una famiglia ...