Sidoli | abbattimento cinghiali illegittimo | Zingaretti e Raggi non amano gli animali

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Rinaldo, il portavoce di Alleanza, Popolare Ecologista, in merito alla delibera del Movimento Cinque Stelle sull’dei, bollata come illegittima dallo stesso. “Siamo sconcertati per la Deliberazione n.190 della Giunta capitolina in materia di gestione del cinghiale nel territorio di Roma Capitale. Il testo prevede l’selettivo degli ungulati. Una scelta scriteriata che può costituire un pericolo per l’incolumità dei cittadini”. Così in una nota Rinaldo, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (APE). “Ravvisiamo evidenti e chiari profili di illegittimità nella Deliberazione – spiega – poiché non è previsto alcun limite agli abbattimenti. Non è un piano di controllo, è più una caccia selvaggia a un essere innocente. Questiselvatici sono attratti dalla città per il facile ...

