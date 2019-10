L’Italia è arrivata seconda all’European Cybersecurity Challenge

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La squadra nazionale di professionisti della, TeamItaly, ha conquistato il secondo posto nell’ultima edizione dei campionati europei di specialità, svoltisi a Bucarest, in Romania, dal 9 all’11 ottobre scorsi. https://twitter.com/CyberChallengIT/status/1182711276855840768 I tre giorni di sfida hanno messo alla prova le 20 squadre in gara che hanno dovuto sfruttare al massimo le loro capacità, misurandosi in attività offensive e difensive nel mondo cyber competitivo. Promossa dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea per la sicurezza delle reti dell’informazione (Enisa), la Europeanha visto trionfare i padroni di casa, la Romania, dopo un testa a testa con l’Italia arrivato al fotofinish: i ragazzi del nostro paese si sono infine accontentati – si fa per dire – al secondo posto. Risultati finale dell’ECSC 2019 (fonte: European ...

