Ivan Basso | “Fancellu e Puppio due talenti su cui puntare Nibali ha scelto la squadra

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) BERGAMO – Quando parla è quasi difficile stargli dietro. E’ unpieno di energia quello che in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro operativo di Trek Bicycle sul territorio italiano racconta le sue sensazioni su quello che è stato e quello che sarà per il ciclismo italiano e non solo. A distanza di qualche giorno, che idea ti sei fatto sul Mondiale 2019? “L’Italia ha corso la gara iridata in maniera esemplare e secondo me non l’ha perso, semplicemente l’ha vinto Pedersen in maniera meritata: ha avuto uno spunto migliore. E’ una situazione di corsa che va accettata, dove ad imporsi è stato il corridore che ha avuto un pizzico di energia in più”. Pedersen è un giovane, ma voi lavorate al team Kometa Cycling Team con ragazzi ancor più giovani: come vi trovate con loro, visto che molti ragazzi – come Fancellu ...

stefanozana : RT @alino_1974: La bicicletta insegna cos’è la fatica,cosa significa salire e scendere,non solo dalle montagne ma anche nelle fortune e nei… - alino_1974 : La bicicletta insegna cos’è la fatica,cosa significa salire e scendere,non solo dalle montagne ma anche nelle fortu… - LucaGuad : RT @Giulia_DeMaio: Sempre belli gli eventi organizzati da @TrekBikes! -