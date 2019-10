Emre Can si scusa | “Ho messo mi piace senza badare al contenuto Sono per la pace nel

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Homial”. Il centrocampista della Juventus e della nazionale tedesca,Can, aveva spiegato così il suo like, poi tolto, su Instagram a un post di Cenk Tosun attaccante dell’Everton e della Turchia. Il giocatore turco aveva postato una foto in cui esultava per il gol decisivo segnato contro l’Albania con il saluto militare e la didascalia: “Per la nostra nazione, specialmente per chi rischia la vita per il nostro Paese”. Il like diCan, turco naturalizzato tedesco, è stato molto criticato e oggi il giocatore juventino ha postato una foto di gruppo della nazionale tedesca scrivendo: “un pacifista e prego ogni giorno per lanel mondo”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

