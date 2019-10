È ufficiale tra Lily Allen e David Harbour | ovvero Hopper di “Stranger Things”

Training Day : ufficiale il prequel del film - : Niccolò Sandroni Training Day, il film poliziesco diretto da Antoine Fuqua che ha portato Denzel Washington all’Oscar, avrà un prequel. Ecco il nuovo protagonista e l'ambientazione Nel 2001 Antoine Fuqua firmava Training Day, un riuscitissimo thriller poliziesco con protagonisti Denzel Washington e Ethan Hawke, film che ora avrà un prequel. Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i film oggetto di successive lavorazioni sotto ...

ufficiale anche Le Ragazze del Centralino 6 - Blanca Suarez conferma il rinnovo della serie : Non solo una quinta stagione già ampiamente annunciata dal finale della quarta: ci sarà anche Le Ragazze del Centralino 6, ennesimo capitolo della saga delle centraliniste di Madrid alle prese con le rivendicazioni dei loro diritti negli anni Trenta in una Spagna ancora bigotta ma percorsa da grandi tensioni e sconvolgimenti sociali. L'annuncio è arrivato direttamente dalla protagonista Blanca Suarez, l'interprete di Lidia Aguilar/Bianca ...

Milan - ufficiale l’arrivo di Stefano Pioli : contratto biennale per il nuovo allenatore rossonero : Il club rossonero ha ufficializzato l’ingaggio di Pioli, che ha firmato un contratto biennale con scadenza il 30 giugno 2020 Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan, l’allenatore italiano ha firmato questa mattina il suo nuovo contratto con il club rossonero, che avrà durata biennale. LaPresse/Tano Pecoraro Questo l’annuncio della società del Gruppo Elliott: ‘AC Milan comunica di aver affidato la conduzione ...

Mercato NBA – Toronto Raptors - ufficiale l’estensione contrattuale di Kyle Lowry : cifre e dettagli : ufficiale l’estensione contrattuale di Kyle Lowry con i Toronto Raptors: il playmaker campione NBA guadagnerà 64 milioni nelle prossime due stagioni Durante l’offseason Kyle Lowry ha deciso di legarsi per un altro anno ai Toronto Raptors. Il playmaker campione NBA con la franchigia canadese ha accettato di estendere il suo contratto per una stagione ai 31 milioni offerti dai Raptors. La conferma è arrivata dal suo agente ai ...

Death Stranding : è ufficiale il doppiaggio in italiano : Se ne stava giù parlando da qualche giorno, un indizio era quel trailer pubblicato da Sony e Kojima Productions interamente doppiato in italiano, ma ora ne abbiamo finalmente la conferma ufficiale: Death Stranding sarà completamente doppiato nella nostra lingua.La notizia arriva direttamente da Sony, andando dunque a confermare tutte le voci di corridoio che si stavano rincorrendo in rete fino a qualche ora fa. Si tratta sicuramente di una ...

Alice nella citta’ - il trailer ufficiale del film L’età Giovane : Il lungometraggio di Jean-Pierre e Luc Dardenne, verrà presentato fuori concorso ad Alice nella Città. L’età Giovane (Le jeune Ahmed) e’ un film ambientato in Belgio, ai nostri giorni, e racconta la storia del Giovane Ahmed, 13 anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e i richiami della vita. Il lungometraggio, che uscirà in Italia il prossimo 31 ottobre distribuito da BiM Distribuzione, ha tra i suoi ...

Accordo tra Mediaset e Netflix per la realizzazione di sette film - a breve l'annuncio ufficiale : Un Accordo storico, importante e sicuramente significativo per lo streaming italiano ed europeo. Secondo un'indiscrezione di Bloomberg Netflix e Mediaset avrebbero firmato un Accordo pluriennale per la realizzazione di sette film. l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire la prossima settimana a Roma, probabilmente l'8 ottobre, quando Reed Hastings, Chief Exectuive Office di Netflix, dovrebbe essere a Roma per un evento.Non ci sono dichiarazioni ...

Death Stranding : non vedremo l'art book ufficiale prima del 2020 : Se stavate pensando di mettere le mani sull'artbook ufficiale di Death Stranding assieme al gioco, ebbene c'è una brutta notizia per voi.Il volume infatti non sarà lanciato l'8 novembre assieme al gioco stesso, ma è stato rimandato al 2020, per la precisione al 7 gennaio 2020.Pubblicato dalla casa editrice Titan books, è il profilo social stesso dell'editore a dare l'amara notizia ai fan dell'attesissimo videogioco. La casa editrice ringrazia ...

ufficiale la tracklist del nuovo album di Benji e Fede con 4 duetti : La tracklist del nuovo album di Benji e Fede è finalmente Ufficiale. Dopo la rivelazione del primo duetto con Nek, sono noti anche gli altri brani che i due artisti hanno voluto inserire nella prossima prova sulla lunga distanza. L'album è atteso sul mercato per il 18 ottobre e conterà su ben 4 duetti, compreso quello con Nek in Safari. Presente anche un duetto con Shari, ex concorrente di Tu Sì Que Vales, oltre a quello con Tormento e uno ...

Sul viale del tramonto Huawei P9 Lite : stop aggiornamenti e supporto - ora è ufficiale : Arrivano indicazioni definitive e in parte scontate per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P9 Lite, device che è stato lanciato sul mercato più di tre anni fa, ma che allo stesso tempo risulta ancora molto popolare nel nostro Paese. Obsoleto? Sulla carta sì, inevitabile coi suoi anni alle spalle, senza dimenticare che parliamo di un prodotto di fascia medio-bassa già al momento del suo esordio qui in Italia. Il fatto stesso che in tanti lo ...

Stranger Things 4 - Netflix pubblica il teaser ufficiale : 'Non siamo più a Hawkins' : È arrivato poche ore fa da Netflix l'annuncio ufficiale del rinnovo di Stranger Things per una quarta stagione con un teaser che mostra il logo della serie con il numero quattro accompagnato in sottofondo dall'ormai celebre main theme e da rumori inquietanti. Non c'erano dubbi sull'imminente notizia, ma un annuncio ufficiale è qualcosa di più concreto. Il video conferma un'altra quasi certezza sul luogo in cui si svolgeranno le vicende della ...

