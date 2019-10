Camorra in Irpinia | 23 arresti | in un video il rito del bacio sulle labbra tra affiliati

Camorra in Irpinia - 23 arresti : rito del bacio sulle labbra tra affiliati : Sono iniziate nell'estate del 2017 le indagini dei carabinieri di Avellino che hanno consentito l'esecuzione oggi di 23 arresti (18 in carcere e 5 ai domiciliari) nell'ambito...

Maxi-operazione antiCamorra in Irpinia - 23 arresti della Dda Contestato scambio elettorale : Operazione anticamorra in Irpinia. Dall'alba di oggi oltre 250 carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati per l?esecuzione di 23 misure coercitive, per il reato di...