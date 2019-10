Mattarella | “La sicurezza lavoratori una priorità sociale”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Ladi chi lavora è unasociale e uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza. Non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte. Le istituzioni e la comunità nel suo insieme devono saper reagire con determinazione e responsabilità”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato per la 69ª edizione della ‘Giornata per le Vittime degli incidenti sul lavoro‘ che si svolge a Palermo. “Sono stati compiuti importanti passi in avanti nella legislazione, nella coscienza comune, nell’organizzazione stessa del lavoro. Ma tanto resta da fare per colmare lacune, per contrastare inerzie e illegalità, per sconfiggere opportunismi. Punto di partenza – aggiunge ancora il presidente – è un’azione continua, rigorosa, di prevenzione. ...

