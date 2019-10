La Juventus sarebbe sulle tracce di Eriksen | ma lo vogliono anche Real e Bayern

Calciomercato Juventus - Bale sarebbe un possibile obiettivo per gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, riportate da "Il Bianconero.com" la Juventus starebbe monitorando Gareth Bale, fuoriclasse del Real Madrid. Il campione gallese potrebbe cambiare maglia già nella prossima sessione di Calciomercato, dal momento che la rottura con il Real Madrid sarebbe insanabile. Come scrive il noto quotidiano spagnolo "As", infatti, ...

Calciomercato Juventus : Kanté sarebbe finito nel mirino dei bianconeri : Il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus sarebbe N’Golo Kanté. In Inghilterra spingono sulla notizia ormai da qualche giorno e si dicono sicuri dell’interessamento bianconero. sarebbe Maurizio Sarri ad avere chiesto alla società uno sforzo per il francese che andrebbe a completare la mediana. Ovviamente il prezzo è molto alto (circa 78 milioni di euro) e ci sarebbe una forte concorrenza del Real Madrid che ha bisogno di centrocampisti ...

Inter - dopo la sconfitta contro la Juventus tra i giocatori sotto accusa ci sarebbe Lukaku : La sconfitta subita ieri contro la Juventus ha fatto perdere il primato all'Inter. I nerazzurri erano in testa alla classifica con diciotto punti e avevano sicuramente qualche certezza in più. La cosa che risalta subito all'occhio è come il centrocampo abbia risentito dell'uscita dal campo di Stefano Sensi, costretto a chiedere la sostituzione per un problema muscolare che gli farà saltare anche gli impegni con la Nazionale italiana. Tra i ...

Juventus - secondo Calciomercato.com Willian si sarebbe offerto ai bianconeri : La Juventus dovrà lavorare molto nel calciomercato invernale, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca, con questi ultimi due che sembrerebbero oramai recuperati dagli infortuni della scorsa stagione. Ovviamente la dirigenza bianconera lavora anche sul mercato degli acquisti, in particolar modo ci sono diversi giocatori che interessano e che sono in scadenza di ...

Calciomercato Juventus - Cuadrado sarebbe pronto a rinnovare il contratto con i bianconeri : La Juventus comincia ad assorbire i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri, lo dimostrano sicuramente le ultime prestazioni dei bianconeri, in particolar modo in Champions League, con un'ottima partita disputata contro l'Atletico Madrid (anche se condizionata da due errori difensivi) e soprattutto contro il Bayer Leverkusen, sconfitto con un secco 3 a 0. Il match contro l'Inter è l'ennesimo banco di prova per i giocatori di Sarri: il ...

Mercato Juventus - per la stellina Szoboszlai ci sarebbe anche la concorrenza dell’Arsenal : Si chiama Dominik Szoboszlai, ha solo 18 anni, ma è già entrato nel mirino del Mercato della Juventus e di almeno quattro altri grandi club europei. Classe 2000, centrocampista centrale dal talento cristallino, l’ungherese sta stupendo l’Europa con il Salisburgo.Titolare inamovibile degli austriaci già dalla scorsa stagione, quest’anno ha segnato in tutte le competizioni in cui è sceso in campo mettendo anche a referto tre assist. Il futuro è ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...

Juventus - fra le possibili alternative ad Alex Sandro ci sarebbero Beruatto e Bernardeschi : La Juventus è pronta ad affrontare tre partite molto importanti che riguardano Serie A e Champions League: in campionato sabato alle ore 15:00 giocherà contro la Spal, mentre martedì ci sarà la seconda giornata di Champions League all' 'Allianz Stadium' contro il Bayer Leverkusen, in attesa del big match di Serie A contro l'Inter a San Siro previsto domenica 6 ottobre. Maurizio Sarri deve fronteggiare in particolare la situazione infortuni: gli ...

Juventus - infortunio Douglas Costa : sarebbe difficile il recupero per l'Inter : La Juventus, in questo inizio stagione, oltre ad avere dei problemi difensivi che l'hanno portata a subire diversi gol in Serie A e Champions League, deve fronteggiare anche la situazione infortuni giocatori. A pesare maggiormente sono gli stop dei terzini destri, in particolar modo di De Sciglio e Danilo, che probabilmente rientreranno dopo la sosta per le nazionali. Inoltre, per questo sabato, difficilmente Sarri potrà contare su Alex Sandro, ...

Juventus - Paratici sarebbe sulle tracce di Willian e Meunier : Fabio Paratici, nei suoi anni, alla Juventus ha sempre colto le opportunità che si presentavano nel mercato degli svincolati. Nella rosa attuale dei bianconeri ci sono ben quattro giocatori arrivati a parametro zero ovvero Sami Khedira, Emre Can, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Dunque la Juve è molto brava a scovare quei calciatori in scadenza di contratto, ma che possono dare tanto a livello tecnico. Perciò è lecito attendersi che Fabio Paratici ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic : c’è il Manchester United - il nodo sarebbe l’ingaggio : Il Calciomercato della Juventus si muove in uscita e Mario Mandzukic è il primo giocatore da piazzare. Già in estate si era capito che per lui nel progetto bianconero non c’era spazio ma nessuno era riuscito a portarsi a casa il croato. Con l’esclusione dalla lista Champions e nessun minuto in campo la certezza è che l’attaccante dovrà cambiare aria già a gennaio. Nonostante i 33 anni le pretendenti non mancano, tra queste ci sarebbe anche il ...

Juventus - la cessione di Mandzukic in Qatar sarebbe in stand-by : In questi giorni in casa Juventus si sta lavorando per definire la questione legata a Mario Mandzukic. Il croato nelle ultime settimane non è stato convocato da Maurizio Sarri e probabilmente non sarà nemmeno nell'elenco dei giocatori a disposizione per la gara contro il Brescia. Il bomber ex Atletico Madrid è in trattativa con l'Al Rayyan, ma l'affare non sta procedendo a passo spedito. Infatti, sabato nel pre partita di Juventus - Verona, ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronte due cessioni per gennaio : Perin e Pjaca : Sarà un mercato di gennaio molto interessante quello che riguarderà la Juventus: si attendono sicuramente delle novità già entro settembre sulla situazione Mandzukic, che dovrebbe accettare l'offerta di alcune società del Qatar, anche se i bianconeri chiedono 10 milioni di euro per la sua cessione. Qualora non si concretizzasse, possibile una cessione a gennaio della punta bianconera. Probabili partenze dovrebbero riguardare anche due giocatori ...

Juventus - Emre Can sarebbe in cerca di una squadra per gennaio : Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo aveva dichiarato anche nella conferenza stampa che ha anticipato il match Juventus-Hellas Verona, 'difficilmente si farà turnover, a meno che vedrò alcuni giocatori stanchi'. Ebbene, Sarri ha smentito le sue dichiarazioni e contro la squadra veneta ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita di Champions League. In porta esordio stagionale di Buffon, in difesa al posto di De Ligt ha giocato ...