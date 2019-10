Formula 1 | Bottas mette le cose in chiaro | “non approccio mai le gare pensando di non

Diretta Formula 1/ Bottas ha vinto gara GP Giappone! Ferrari spreca - Vettel secondo : Diretta Formula 1: Bottas ha vinto gara Gp Giappone 2019! Ferrari spreca: Vettel secondo, poi Hamilton. Cronaca e ordine d'arrivo a Suzuka, oggi 13 ottobre.

Formula 1 – Bottas euforico - Vettel arrabbiato e Hamilton di poche parole : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Suzuka : Le sensazioni dei primi tre classificati dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta consecutiva, è questo il risultato che balza più agli occhi dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Una gara strana, partita con l’errore della Ferrari in partenza e proseguita con l’ottimo ...

Formula Uno : Bottas trionfa in Giappone : 8.45 Vallteri Bottas domina il Gp del Giappone. Secondo un grande Vettel che nel finale riesce a tenere a bada Hamilton ed evitare così la doppietta Mercedes che comunque conquista il 6° Mondiale. Al via Vettel, partito in pole, viene passato da Bottas.Alla curva 2 contatto Leclerc-Verstappen (sotto investigazione):il ferrarista costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala,Verstappen si ritirerà al 15° giro.Bottas,dopo un intermezzo al ...

Formula 1 – Vettel sorridente - Leclerc si accontenta e Bottas battagliero : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Giappone : Le prime sensazioni dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Giappone: Vettel euforico, Leclerc si congratula col compagno di squadra e Bottas pensa già a come superare le Ferrari E’ la Ferrari a dominare nelle qualifiche del Gp del Giappone: gli italiani che hanno puntato presto la sveglia in questa domenica insolita sono stati ripagati da un eccezonale Sebastian Vettel, che si è preso la pole position a Suzuka. Il tedesco della ...

Formula 1 – Bottas esilarante a Suzuka - il finlandese sui social : “Seb - spero che…” [FOTO] : Valtteri Bottas ironico ed esilarante sui social: il commento del finlandese dopo l’incontro col finto Sebastian Vettel a Suzuka Il Gp del Giappone è famoso per la particolarità dei tifosi, che riescono ogni anno a sorprendere i piloti con strane trovate, cartelli e buffi gadget. Ieri a strappare un sorriso è stato un simpatico fan che si è presentato alla firma di autografi di Bottas vestito da Sebastian Vettel: tuta Ferrari e casco ...

Formula 1 - Bottas in estasi dopo le libere di Suzuka : “giornata divertente - ma non c’è tempo per riposarsi” : Il pilota finlandese ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di libere a Suzuka, confermando il proprio feeling con il tracciato nipponico E’ cominciato alla grande il fine settimana di Suzuka per Valtteri Bottas, che ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di prove libere. Il finlandese potrebbe anche partire in pole position nel caso in cui venissero cancellate le Qualifiche domenica mattina, ...

Formula 1 - Hamilton punge Bottas e pensa… ai delfini : “voglio andare dove li massacrano” : Il pilota britannico ha prima analizzato la prima giornata di libere a Suzuka, rivelando poi di voler andare domani in un luogo noto per il massacro dei delfini Lewis Hamilton può chiudere con un sorriso la prima giornata di prove libere a Suzuka, pur avendo chiuso le FP2 alle spalle di Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Una piccola macchia che potrebbe costargli cara nel caso in cui venissero cancellate le Qualifiche slittate a domenica ...

Formula 1 – Concluse le FP2 di Suzuka : Bottas in pole se le qualifiche verranno cancellate! Ferrari in difficoltà [TEMPI] : Bottas precede Hamilton per la seconda doppietta Mercedes nella mattinata di Suzuka: se le qualifiche saranno cancellate, il finlandese ha la pole in tasca. Ferrari in difficoltà dietro Verstappen In un weekend abbastanza incerto a causa delle condizioni meteo, probabilmente è la Mercedes ad avere almeno una sicurezza: le novità portate in pista a Suzuka funzionano. Dopo la doppietta nelle FP1, anche le FP2 vedono il dominio delle ...

Formula 1 – Concluse le FP1 a Suzuka - Bottas guida la doppietta Mercedes : qualifiche spostate a domenica mattina [TEMPI] : Le FP1 di Suzuka si concludono con la doppietta Mercedes firmata Bottas-Hamilton davanti a Vettel e Leclerc: le qualifiche intanto slittano alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis Nonostante la minaccia incombente del tifone Hagibis, i piloti di Formula 1 scendono in pista a Suzuka per le FP1 del Gp del Giappone. La prima sessione di prove libere si chiude nel segno delle Mercedes che, complici le novità portate in pista, firmano ...

Formula 1 – Bottas non vede l’ora di correre : “aggiornamenti importanti a Suzuka - maggiori prestazioni per la Mercedes” : Valtteri Bottas è pronto per la gara di Suzuka: il nuovo pacchetto di aggiornamento della Mercedes dovrebbe garantire migliori prestazioni in pista Dopo la doppietta in Russia, nonostante la Ferrari si sia dimostrata sempre una rivale piuttosto agguerrita, la Mercedes ha tutta l’aria di voler replicare a Suzuka e mettere una seria ipoteca sul Mondiale. Il compito potrà essere facilitato da un nuovo pacchetto di aggiornamento che la ...

Formula 1 - Bottas si gode il secondo posto : “ho salvato il week-end - peccato per il tempo perso dietro la McLaren” : Il finlandese ha commentato il secondo posto ottenuto in Russia, utile per completare l’insperata doppietta Mercedes a Sochi secondo posto e tanti sorrisi per Valtteri Bottas, che porta a casa un risultato oltre le più rosee aspettativa, grazie ai problemi di affidabilità avuti dalla Ferrari con Vettel. Lapresse Soddisfazione e tanto entusiasmo in casa Mercedes, con il pilota finlandese che esalta il lavoro del proprio team: ...

Formula 1 – Hamilton applaude il team - Bottas sereno e Leclerc schietto : le parole dei protagonisti del Gp di Sochi : Hamilton si congratula col team, Bottas pensa a migliorarsi e Leclerc spiega il team radio dopo il sorpasso di Vettel: le parole dei piloti dopo il Gp di Russia Clamorosa doppietta Mercedes, oggi a Sochi: Lewis Hamilton ritrova il sorriso, e la vittoria, grazie ad un problema al motore che ha costretto Vettel al ritiro e ha permesso al britannico di effettuare il pit stop durante la virtual safety car. Alle spalle di Hamilton si è piazzato ...