CorSport | migliora la linea difensiva del Napoli Manolas sempre più integrato nel gioco

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) I numeri che riguardanodimostrano che il difensore greco si sta adattando alla perfezione al modulo di Ancelotti. I numeri Ha 605 minuti all’attivo. Ha giocato 5 gare in campionato, saltando solo la Samp, per la quale è rimasto in panchina e parte del Brescia per affaticamento muscolare. Ha giocato le due partite di Champions. Ha segnato due gol, contro Juventus e Brescia. Ilmento dellaL’interata. Nelle ultime sette partite ilha subito 3 gol. Due su azione (Cagliari e Brescia) e uno su rigore (Lecce). Tra Juve e Lecce ne aveva subiti 7. Lo stillicidio iniziale, scrive il Corriere dello Sport, è stato tamponato in fretta, “complice un assestamento generale di reparto, ed anche una più collaudata intesa fra i centrali” Sabato, contro il Verona,sarà di nuovo in campo al fianco di Koulibaly. La cosa, scrive il ...