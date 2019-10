Concorsi biologi | infermieri e Oss | invio domande entro novembre

Concorsi biologi - ricercatori-biotecnologi e tecnologi : invio cv a ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha emesso per la Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Alma Mater Studiorum e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di profili professionali in funzione di biologo, ricercatore-biotecnologo e tecnologo, da dislocare nelle proprie strutture ubicate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre La ...

Concorsi biologi - ricercatori e tecnologi : invio domande entro ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 24 settembre 2019 ha diffuso differenti bandi di concorso pubblico per diversi enti al fine dell'assunzione di varie unità di personale in qualità di biologo, ricercatore e tecnologo, da disporre nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a ottobre L'Università del Salento di Lecce (Puglia) ha indetto una procedura di selezione per l'assegnazione di 4 ...

Concorsi scienze biologiche - matematiche e geofisiche : invio domanda entro ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 20-09-2019 ha emanato per la Scuola Normale Superiore, alcune Università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, bandi di concorso pubblico per il conferimento di vari posti di lavoro destinati a profili laureati altamente preparati da assegnare presso le sedi occupazionali sparse sul territorio nazionale. Bandi di concorso a ottobre Il segretario generale della Scuola Normale Superiore ...

Concorsi biologi - biotecnologi - tecnici di laboratorio biomedico : domande a ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 10-09-2019, n. 73 del 13-09-2019, n. 74 del 17-09-2019, ha divulgato per conto di Università, Istituto Zooprofilattico Sperimentale e Aziende Sanitarie Locali nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di biologo, biotecnologo, tecnico di laboratorio biomedico, da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio ...

Concorsi biologi - farmacisti e chimici : 22 posizioni - scadenza a settembre : Attualmente, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato tre bandi di concorso pubblico, per conto del Ministero della Salute per il conferimento di 22 posti con il ruolo di biologo, farmacista e chimico, da assegnare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a settembre Il direttore generale del personale dell'organizzazione e del bilancio ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ...