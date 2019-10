Astronomia | galassie nane “rapite” dalla Via Lattea

Astronomia : scoperta “squadra” di 12 galassie - un cluster in forma embrionale : Si trova nella costellazione della Balena, alla ragguardevole distanza di 13 miliardi di anni luce ed è forma to da una ‘squadra’ di 12 galassie : si tratta di un cluster in forma embrionale , che è stato identificato grazie alla sinergia dei telescopi Subaru, Keck e Gemini Nord. La scoperta – riporta Global Science – è stata effettuata da un gruppo internazionale di astronomi, coordinati dal Naoj (National Astronomical Observatory ...

Astronomia : sotto osservazione la morfologia delle galassie : Il loro aspetto presenta una grande varietà e spazia dalle spirali, in cui predomina il disco, alle ellittiche, che vede prevalere il rigonfiamento: sono le galassie – i grandi sistemi di stelle, gas, polveri e materia oscura – la cui morfologia è il leitmotiv di uno studio pubblicato di recente su The Astrophysical Journal (articolo: “New Horizon: On the Origin of the Stellar Disk and Spheroid of Field Galaxies at z = 0.7”). La ricerca, che ha ...