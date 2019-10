Siria | i curdi agli Usa | Aiutateci

Siria - l’appello dei curdi agli Usa : “Ci avete abbandonati. Aiutateci”. Germania : “Non vendiamo più armi a Turchia” : “I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca”. Le Forze democratiche Siriane, in un comunicato letto davanti ai giornalisti, lanciano un appello agli Stati Uniti, che dopo l’annuncio dell’offensiva militare della Turchia nel nord della Siria – già arrivata al quarto giorno – ...

Siria : Fratoianni - ‘Italia faccia sua parte contro carneficina curdi’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “L’attacco del regime di Erdogan ai Curdi del Rojava è indegno ed inaccettabile. Si annuncia una carneficina di coloro che in prima persona hanno combattuto e sconfitto per la nostra libertà le milizie del Daesh”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, parlando con i cronisti a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del partito in corso a Roma.‘Bisogna ...

Siria - i bombardamenti turchi sono un disastro : centinaia di curdi morti - torna l'Isis - "colpite truppe Usa" : centinaia di morti in Siria per i raid e i bombardamenti dei caccia turchi nel Nord-Est del Paese, nei territori curdi. Le conseguenze dell'operazione militare voluta dal presidente Erdogan sono già devastanti: migliaia di sfollati in fuga e il risorgere delle residue forze jihadiste dell'ex Stato I

Boicotta la Turchia? Cosa si può fare per fermare l'intervento in Siria contro i curdi : Olanda, Norvegia e Finlandia hanno annunciato di aver sospeso la vendita di armi alla Turchia. Un primo passo mentre sui...

Siria : Zingaretti - ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l’aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L’Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Siria: Zingaretti, ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro ...

Siria : Zingaretti - ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l’aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L’Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Siria: Zingaretti, ‘mobilitazione Pd in tutte le città ...

Siria - Gomez a La7 : “Erdogan ricatta ma l’Europa non è in grado di fare una beata cippa. Curdi abbandonati - una vergogna” : “La Turchia ricatta? L’Europa non è in grado di fare una beata cippa. La Germania è terrorizzata perché teme che Erdogan le mandi i milioni di profughi presenti sul proprio territorio”. Sono le parole del direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ospite a Tagadà, su La7, in merito all’invasione dell’esercito di Ankara nel nord della Siria. “I Curdi sono stati abbandonati, è una vergogna” ha ...

È esplosa un’autobomba nella città Siriana di Qamishli - controllata dai curdi : secondo fonti locali ci sono diversi morti : Nel primo pomeriggio di venerdì è esplosa un’autobomba nella città siriana di Qamishli, controllata dai curdi e molto vicina al confine con la Turchia, in un territorio che in questi giorni è al centro di un’operazione militare della Turchia. secondo

Siria : Israele spiazzato da Trump - mano tesa a curdi : Il tradimento del presidente americano, Donald Trump, nei confronti dei curdi - fino a ieri alleati fondamentali sul terreno contro l'Isis, oggi abbandonati alla merce' dell'offensiva militare di Ankara - ha fatto risuonare un nuovo campanello d'allarme in Israele. A preoccupare i vertici politici e militari dello Stato ebraico non e' solo la sorte dei valorosi combattenti, con i quali dagli anni '60 Tel Aviv intrattiene discreti legami militari ...

Siria - un messaggio per i simpatizzanti dei curdi : in gioco non c’è il vostro fondoschiena : “Son tutti esperti, con il deretano degli altri”. Me lo ha suggerito Tonino, avventore del bar sport sotto casa. La questione dei curdi tiene banco, fra un bicchiere di sambuca e un caffè. In caso di intervento europeo, Erdogan minaccia di lasciar andare tre milioni di profughi Siriani – attualmente ospitati in territorio turco – oltre confine. Lo paghiamo circa sei miliardi all’anno per tenerseli e gestirli. Ora, questa massa di ...

Siria - Ankara : uccisi 340 miliziani curdi : 14.30 Sono 340 i miliziani curdi della Ypg "neutralizzati"nel terzo giorno dell'operazione militare"Fonte di pace" nel nord-est della Siria. Lo riferisce il ministero della Difesa turco precisando che l'offensiva è proseguita via aerea e via terra tutta la notte,e gli obiettivi "sono stati colpiti con successo". Mercoledì il presidente turco Erdogan ha annunciato l'inizio di un intervento militare nel Nord-est della Siria contro i miliziani ...

Siria : la Turchia prosegue l'attacco contro i curdi : Dal 10 ottobre è riesplosa la guerra in Siria, anche se gli scontri a fuoco non sono mai cessati. La Turchia di Erdogan, infatti, ha dato il via all'attacco contro i curdi, gruppo etnico che ha combattuto l'ISIS e che risiede nel nord-est della Siria. Una guerra, quella Siriana, iniziata ufficialmente nel marzo del 2011 quando si svolsero le prime manifestazioni pubbliche contro il governo centrale. Era il periodo delle Primavere arabe, in cui ...

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Bombe turche sui curdi Siriani - civili in fuga : cosa sta succedendo : Il popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo ...