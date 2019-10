Pd : Bordo - ‘solidarietà a partito Cerignola per episodio inquietante’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “L’ episodio dei bossoli fatti ritrovare stamattina davanti alla sede del Pd di Cerignola poco prima della conferenza stampa per denunciare lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose è davvero inquietante. Esprimo solidarietà e vicinanza al gruppo dirigente del partito ”. Lo afferma il vicecapogruppo alla Camera Michele Bordo . “Il Pd -aggiunge- non si lascerà ...

Bordoni-Massaro : solidarietà agli autisti - serve più Sicurezza : Roma – “Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai, conducenti dei mezzi Atac oggi in sciopero per denunciare e far riflettere sulle ultime aggressioni verificatesi la scorsa settimana ai loro danni”. Afferma il vice coordinatore romano Pietrangelo Massaro con delega all’Organizzazione in FI che aggiunge: “Quanto successo ci ricorda l’importanza della Sicurezza per tutti i lavoratori, con una particolare attenzione per chi svolge un ...