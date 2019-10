Lecce | carabiniere ubriaco va contromano sulla statale | un morto e due feriti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un agente della forestale ha percorso oltre 10 chilometri in senso inverso di marcia. Il militare guidava in stato di ebrezza e nel corso della sua folle corsa613- Brindisi ha provocato une due. L'incidente si è verificato in data 12 ottobre 2019 alle 4:30. Fortunatamente le condizioni dei duenon risultano essere gravi. Il, trasportato in ospedale, è risultato positivo al test alcolemico. Come riporta TgCom24, l'auto su cui viaggiava ilera una vettura BMW, che si è scontrata frontalmente con una Renault Clio. A bordo dell'auto vi era un uomo di 59 anni, il signor Desiderio Serio, residente a San Donaci (Brindisi). L'uomo si trovava, al momento del sinistro, in compagnia di un suo amico, il quale stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata in un locale diDesiderio Serio non ce l'ha fatta, ...

fattoquotidiano : Brindisi, carabiniere percorre contromano la statale per Lecce: un morto e due feriti. Era positivo all’alcoltest - SkyTG24 : Lecce, carabiniere ubriaco contromano: un morto e due feriti - MediasetTgcom24 : Lecce, carabiniere ubriaco contromano sulla statale: un morto e due feriti #Lecce -