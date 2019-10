Tennis | WTA Linz 2019 | Coco Gauff elimina Kiki Bertens | in semifinale anche Petkovic

Tennis - WTA Linz 2019 : terzo set al potere in Austria - avanti Kiki Bertens - fuori Donna Vekic : Giornata di battaglie, quella che vede la conclusione dei secondi turni al torneo WTA International di Linz. Quattro dei cinque incontri odierni, infatti, si sono conclusi al terzo set per allineare il tabellone ai quarti di finale. La numero 1 del seeding, l’olandese Kiki Bertens, imonta e supera la vicina di casa belga Alison Van Uytvanck con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, andando ad incrociare Cori “Coco” Gauff in un quarto di ...

WTA Lussemburgo – Altro forfait per Maria Sharapova : la spalla non dà tregua alla Tennista russa : Maria Sharapova ha annunciato il suo forfait dal WTA del Lussemburgo: la tennista russa ancora alle prese con dei problemi alla spalla Il WTA del Lussemburgo perde una delle sue protagoniste più attese: Maria Sharapova non ci sarà. La tennista russa, a riposo dal ko al primo turno degli US Open, ha annunciato il suo forfait dal torneo a causa del solito problema alla spalla che si porta dietro da diverso tempo. Al suo posto entrerà nel ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 : risultati di giovedì 10 ottobre. Avanza Yastremska - fuori tre cinesi : A Tianjin, conosciuta in italiano anche come Tientsin, si sono disputati gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA International sul cemento della megalopoli cinese. Sono finite tutte fuori le beniamine di casa: la testa di serie numero 7 Saisai Zheng si è ritirata sul 5-0 a favore della sua avversaria, la russa Veronika Kudermetova; la veterana Shuai Peng è stata battuta dalla giovane ucraina Dayana Yastremska, numero ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 - risultati 9 ottobre : fuori Caroline Garcia - avanti Putintseva - Peterson e Jabeur : Si sono giocati quattro incontri di secondo turno al WTA International di Tianjin, che sta vedendo emergere una certa numerosità del contingente cinese (anzi, Wang) lungo il suo svolgimento. La notizia del giorno è legata all’eliminazione della testa di serie numero 4, la francese Caroline Garcia, sconfitta dalla cinese Yafan Wang (unica delle tre Wang impegnate oggi ad arrivare ai quarti; l’ultima di esse scenderà in campo nella ...

Tennis - WTA Linz 2019 : risultati 8 ottobre. Fuori Belinda Bencic - avanti Donna Vekic e Julia Goerges : Si sono giocati oggi nove incontri di primo turno al torneo WTA International di Linz, che apre la breve stagione indoor europea, ormai diventata cortissima a causa dell’imperare sempre maggiore della parte asiatica del circuito femminile. La più grande sorpresa odierna arriva dalla vittoria della tedesca Anna-Lena Friedsam, passata dalle qualificazioni, sulla svizzera Belinda Bencic, seconda testa di serie, con il punteggio di 6-4 2-6 6-2 ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 : i risultati dell’8 ottobre. Avanzano Dayana Yastremska e Magda Linette : Va in archivio la seconda giornata dedicata al tabellone principale del torneo WTA International di Tennis di Tianjin: sul cemento cinese si sono disputati gli ultimi dieci incontri validi per il primo turno, ed è stato così completato il quadro degli ottavi di finale, che inizieranno domani e si concluderanno giovedì. Avanza la numero 2, la cinese Qiang Wang, che batte la qualificata australiana Arina Rodionova per 6-3 6-4, mentre la numero 3, ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 : i risultati del 7 ottobre. Rebecca Peterson elimina Venus Williams : Va in archivio la prima giornata dedicata al tabellone principale del torneo WTA International di Tennis di Tianjin: sul cemento cinese si sono disputati i primi sei incontri validi per il primo turno, mentre gli altri dieci verranno giocati domani, quando verrà completato il quadro degli ottavi di finale. La svedese Rebecce Peterson elimina la statunitense Venus Williams in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-3, mentre la britannica Heather ...

Tennis - WTA Linz 2019 : Jasmine Paolini viene eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni : Jasmine Paolini manca l’accesso al main draw del torneo WTA International di Tennis di Linz: l’azzurra, numero 11 del tabellone cadetto, cede nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni alla nipponica Misaki Doi, numero 1 del seeding, che si impone in rimonta per 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia. Nel primo set l’azzurra manca cinque break point tra primo e terzo game, poi dal 2-2 inizia una serie ...

Tennis : Camila Giorgi rinuncia al WTA di Linz all’ultimo momento insieme a Petra Kvitova : Non ci saranno Camila Giorgi e Petra Kvitova al torneo WTA International di Linz di questa settimana. Per quel che riguarda la marchigiana, è un’assenza pesantissima, perché difendeva il titolo e perderà dunque ancora numerose posizioni, precipitando intorno al numero 90 del mondo nella classifica di lunedì prossimo. Non è chiara la ragione della rinuncia, anche se l’ipotesi più accreditata è quella dei problemi al polso che da molti ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : trionfo di Naomi Osaka - rimontata e battuta in finale Ashleigh Barty : Nella finale del China Open femminile di Pechino sul cemento della capitale cinese, quarto e ultimo WTA Premier Mandatory dell’anno, la giapponese numero 4 del mondo Naomi Osaka ha battuto in rimonta l’australiana numero 1 del pianeta Ashleigh Barty col punteggio di 3-6 6-3 6-2 in un’ora e 51 minuti di gioco. La prima palla break del match arriva nel quinto game del primo set e la deve salvare Barty che approfitta di un dritto steccato da Osaka, ...

WTA Pechino – Naomi Osaka ribalta Ashleigh Barty in finale - la Tennista giapponese vince il China Open : Una finale combattutissima quella di Pechino, che premia la tennista giapponese abile ad imporsi con il risultato di 3-6 6-3 6-2 Una finale bellissima, risolta al terzo set da una strepitosa Naomi Osaka, La tennista giapponese vince il “China Open“, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Un successo voluto e meritato quello della numero ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : Ashleigh Barty e Naomi Osaka in finale - battute Bertens e Wozniacki : Saranno Ashleigh Barty e Naomi Osaka a giocarsi la finale del WTA Premier Mandatory di Pechino. L’australiana e la giapponese sono uscite vittoriose da due semifinali profondamente diverse contro l’olandese Kiki Bertens e la danese Caroline Wozniacki: per l’una la prospettiva è di rinsaldare ancora di più la prima posizione mondiale, per l’altra c’è la chance di salire al numero 3 a danno dell’ucraina Elina ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : Osaka chiude la striscia vincente di Andreescu. In semifinale anche Wozniacki - in alto c’è Barty-Bertens : Dopo una lunga giornata, anche il WTA Premier Mandatory di Pechino è giunto alla conclusione dei quarti di finale, e con risultati che per certi versi risultano sorprendenti non per il ranking, ma per un certo tipo di vissuto recente del circuito femminile. La notizia del giorno è anche l’ultima ad arrivare: Naomi Osaka pone fine all’infinito momento d’oro di Bianca Andreescu. La giapponese supera la canadese per 5-7 6-3 6-4 ...