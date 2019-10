Non lasciamo soli i curdi

Siria - Zerocalcare : “Non lasciamo che Kobane torni all'Isis” : "Mi sembra incredibile che il Rojava possa finire di nuovo nelle mani dell'Isis, il pelo sullo stomaco dei nostri politici e il fatto che nessuno gliene chieda conto". A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è Michele Rech, in arte Zerocalcare. Parole che arrivano dopo la decisione di Donald Trump di lasciare campo libero alla Turchia per un'offensiva contro i curdi nel nord-est della Siria (GLI AGGIORNAMENTI). Kobane ...

Di Maio : Non lasciamo la nave affondare - 10 impegni da realizzare : Di Maio: non lasciamo la nave affondare. "In queste ore sono state avviate tutte le interlocuzioni necessarie per trovare una maggioranza solida

Consultazioni governo 2019 : Di Maio al Quirinale “Non lasciamo la nave affondare” : Consultazioni governo 2019: Di Maio al Quirinale “Non lasciamo la nave affondare” Consultazioni governo 2019 – La seconda giornata di Consultazioni si è conclusa con l‘incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del Movimento 5 Stelle guidata dal capo politico Luigi Di Maio. Consultazioni governo 2019, le dichiarazioni di Di Maio dopo l’incontro con Mattarella Durante l’incontro ...

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...