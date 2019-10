Manovra,sindacati:pochi 2,5mld su cuneo

Il governo conferma la disponibilità a stanziare indi bilancio 2,5 miliardi per il taglio delfiscale. Lo riferiscono ial termine dall'incontro al ministero dell'Economia precisando che questa cifra "non è adeguata"."Sono necessarie altre risorse per consentire la redistribuzione del reddito", dicono i. Comunque il governo si è riservato di fare ulteriori approfondimenti e si è detto pronto a rivedere Cgil, Cisl e Uil nei prossimi gionri. Il prossimo tavolo forse già domenica.(Di venerdì 11 ottobre 2019)