Mancini vede l’Europeo | arriveremo fino in fondo

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Una vittoria per fare la storia e qualificarsi con tre turni d'anticipo all'Europeo del 2020. Sotto la spinta degli oltre 50 mila spettatori previsti allo stadio Olimpico, lo stesso che il 12 giugno ospitera' la gara inaugurale che gli Azzurri possono assicurarsi gia' domani sera. Contro una Grecia gia' eliminata dalla corsa alla qualificazione, Robertoavverte: "Intanto ci dobbiamo qualificare e c'e' un avversario di fronte, dobbiamo passare questo scoglio che non sara' cosi' semplice". Forte di 6 vittorie in altrettante partite, l'errore sarebbe quello di pensare gia' alla competizione continentale di giugno: "L'Europeo e' il nostro obiettivo principale perche' e' la prima competizione importante che avremo - chiarisce il ct azzurro - vogliamo fare bene e andareinperche' la vittoria in quel torneo manca in bacheca da tempo alla Nazionale, ma prima c'e' la ...

