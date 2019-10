Giordana Angi a Verissimo | «Se tutto andrà bene mi vedrete a Sanremo»

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 11 ottobre 2019)e Silvia Toffanin -Dal palco di Amici a quello del Festival di. E’ successo a tanti e potrebbe accadere anche a, seconda classificata – dietro al vincitore Alberto Urso – all’ultima edizione del talent di Canale 5. La cantautrice, ospite domani di Silvia Toffanin a, ha ammesso: “Per me che canto perché scrivo canzoni,è il placo più prestigioso. Ho una canzone sulla quale sto lavorando, per cui se misul palco divorrà dire che è andata“., che in queste settimane è impegnata come tutor ad Amici Celebrities, aveva già parlato nei giorni scorsi, in occasione del lancio del nuovo album Voglio essere tua, della decisione di voler inviare un brano ad Amadeus per gareggiare a2020. “Sento che c’è una canzone, che vorrei portare. Vediamo che ...

