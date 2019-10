Clarissa e Federico di Uomini e Donne aspettano una bambina VIDEO

Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del nascituro - : Novella Toloni La coppia, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne, ha scelto i social network per annunciare ai propri fan il sesso del loro primo bambino A poche settimane di distanza dall'annuncio ufficiale della gravidanza, Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano sui social per comunicare ai propri fan il sesso del bambino. La coppia ha scelto di farlo attraverso un video pubblicato nelle storie dei loro profili ...

Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del figlio : 'È una femmina' : Sono passate poche settimane da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno comunicato ai fan di essere in attesa del loro primo figlio. Oggi, 10 ottobre, i due ex di Uomini e Donne hanno svelato il sesso del bambino che dovrebbe nascere tra meno di 4 mesi. La bella siciliana e il marito, dunque, presto accoglieranno in casa la femminuccia che è frutto del loro amore, nato davanti alle telecamere meno di tre anni fa. Clarissa e Federico ...

Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un figlio : l'ex tronista U&D è incinta : E' un momento magico per Clarissa Marchese e Federico Gregucci: la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. A quattro mesi dalle nozze, l'ex tronista è incinta: la coppia non ha annunciato ancora se si tratta di un fiocco rosa o azzurro ma è chiaro che entrambi sono al settimo cielo. D'altra parte, durante l'ospitata al dating show di Canale 5, avvenuta il giorno prima del matrimonio, i due giovani avevano ...

Federico Gregucci e Clarissa Marchese in fuga dall'uragano : "Dobbiamo lasciare casa" - : Novella Toloni L'ex tronista e suo marito, che vivono in Florida, hanno raccontato sui social il difficile momento che stanno vivendo per l'arrivo dell'uragano Dorian Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sta vivendo in prima persona il dramma dell'uragano che sta colpendo la costa atlantica degli Stati Uniti. Dorian sta colpendo duramente le isole Bahamas, seminando morte e distruzione, ...

Clarissa e Federico di Uomini e Donne parlano dopo l'uragano Dorian : 'Stiamo bene' : In queste ore, un potentissimo uragano, chiamato Dorian, si è abbattuto sulle Bahamas causando non pochi danni, sia a persone che a cose. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ex concorrenti di Uomini e Donne, vivono a Miami, pertanto, sono stati coinvolti da tutta questa situazione ed hanno chiarito le loro condizioni di salute in merito a quanto accaduto. L'ex corteggiatore del talk show di Maria De Filippi, ieri aveva generato un bel po' di ...

Uragano Dorian - Federico Gregucci e Clarissa Marchese stanno bene : “Andiamo in una casa più sicura” : Clarissa Marchese e Federico lasciano casa temporaneamente per mettersi al riparo dall’Uragano Dorian. Gregucci spiega la situazione ai fan allarmati. La cronaca rosa e i fatti legati all'Uragano Dorian si intrecciano, dopo le storie pubblicate su Instagram da Federico Gregucci, ex Uomini e Donne, che poche ore fa ha rassicurato fan e seguaci da Miami sulle condizioni di salute sue e della moglie, Clarissa Marchese. La coppia, nata proprio ...

