Un cinghiale congelato per simulare l' incidente | denunciati per truffa in Sardegna

"Il cinghiale ci ha distrutto l'auto" - ma l'animale era stato scongelato : 2 indagati a Sassari : Secondo l'accusa, i due avrebbero simulato l'incidente con l'animale selvatico solo per avere un rimborso dei danni da parte dell'Ente locale. Il Cinghiale infatti era stato appena scongelato e messo in strada dopo essere stato ucciso in precedenza. Per i due è scattata la denuncia per truffa ai danni della Regione Sardegna.