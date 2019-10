Morgan | rissa in centro | camicia strappata e tensione alle stelle Polizia sul posto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) I guai pernon finiscono mai. A Striscia la notizia Valerio Staffelli è tornato a occuparsi dello sfratto del cantante e ha documentato lo sgombero dei beni dell’artista. “Durante l’estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi undove stendermi l’ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo”, ha detto il musicista. Durante il servizio, due persone incaricate del tribunale svuotano la casa dagli effetti personali del cantante. L’artista ha precisato: “Sul camion ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro? Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento – e significa che non posso lavorare – però sgomberano e pago io”. Infine,si è rivolto ai giudici: “Smantellare una casa così è ...

