Marco Columbro dopo la lite con Barbara D’Urso riceve il Tapiro d’oro

Striscia la Notizia dà il Tapiro a Marco Columbro per la lite con Barbara D’Urso - lui : “Sono stato usato per fare ascolti” : L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Marco Columbro per la lite in diretta tv con Barbara D’Urso domenica sera durante “Live Non è la D’Urso” e il conduttore ne ha approfittato per spiegare quanto successo e scusarsi con il pubblico. “Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita – ha detto ...

Marco Columbro stizzito a Live-Non è la D'Urso : 'Non ho nessun debito' : A Live - Non è la D'Urso, quella di ieri sera è stata una puntata movimentata: tra la conduttrice e Marco Columbro è scoppiata un'accesa lite verbale durante lo spazio dedicato ai "Vip in miseria". Scontro da Barbara D'Urso: Marco Columbro infuriato con la conduttrice Nel corso della serata di ieri, 6 ottobre, al salotto di Barbara D'Urso è stato invitato a partecipare Marco Columbro. Il celebre conduttore televisivo, ormai da anni fuori dalla ...

Live - Marco Columbro sbotta contro la D’Urso : «Non voglio fare una trasmissione sulla mia pelle. Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito». Barbara : «Hai cambiato il cervello da come ti conoscevo io» – Video : Marco Columbro - Live Non è la D'Urso L’ira furiosa di Marco Columbro in scena a Live – Non è la D’Urso. Ospite del talk show domenicale di Canale 5, il conduttore si è letteralmente scagliato contro Barbara D’Urso, colpevole, secondo lui, di avere messo in piazza i suoi presunti ‘problemi economici’. Indispettita, la padrona di casa ha risposto a tono al suo invitato senza però perdere la calma, tenendo ...

