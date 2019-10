Justine Mattera | Mio marito Fabrizio capisce cosa mi fa felice

Body striminzito e trasparente. Justine Mattera da infarto : “Così ci fai morire!” : Justine Mattera bollente sui social. La showgirl ed ex moglie di Paolo Limiti è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo sport e di sensualità. Nelle ultime ore Justine ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto in bianco e nero ad alto tasso erotico. Justine adora lasciare senza fiato i suoi fan. A 48 anni compiuti, anche se non si direbbe dal suo fisico strepitoso, ...

Justine Mattera senza pudore - lo scatto è sensazionale : Justine Mattera sta combattendo la sua personale battaglia per l'accettazione del corpo delle donne in ogni sua forma e l'ultima foto è uno scatto artistico quasi senza censura, che ha incontrato tantissime critiche positive Justine Mattera non è certo nota per essere una persona pudica. Ha un ottimo rapporto con il suo corpo e ama esibirlo sui social, dove sono tanti i seguaci che apprezzano i suo modo di porsi. I nudi, le fotografie ...

Collant e seno in bella mostra. Justine Mattera senza pudore : Justine Mattera è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo sport e di sensualità. Nelle ultime ore ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto ad alto tasso erotico. L’ex moglie di Paolo Limiti adora lasciare senza fiato i suoi fan. E viene subito da pensare che l’anagrafe menta. Justine ha infatti 48 anni compiuti, anche se non si direbbe dal suo fisico strepitoso, ...

Nuda - ‘coperta’ solo da una rete. Justine Mattera mai così bollente - fan senza parole : Che Justine Mattera sia una donna libera dalle inibizioni e amante del suo corpo, chi la segue su Instagram l’ha capito già da tempo. La showgirl, che in questo ultimo periodo si è presa una pausa dalla televisione, è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo sport e di sensualità. Nelle ultime ore Justine ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto in bianco e nero ad ...

Justine Mattera nuda “intrappolata nella rete” : Un altro scatto ad alto tasso di erotismo per Justine Mattera, la showgirl americana che delizia i suoi follower con numerose fotografie di nudo artistico. L'ultima è stata pubblicata poche ore fa ed è molto particolare, perché a volerlo trovare cela anche un significato simbolico non troppo nascosto. Immancabili, sotto al post, i commenti entuiastici dei suoi follower, che tra battute e apprezzamenti hanno mostrato per l'ennesima volta di ...

Justine Mattera - la foto che fa impazzire i fan : fisico scultoreo e quel dettaglio che non passa inosservato : Justine Mattera non smette di provocare. L'ex showgirl di origini americane ha pubblicato uno scatto da togliere il fiato: Justine con un fisico da invidia appesa a un lampadario. La 48enne nella foto sfoggia corpo muscoloso, pancia piatta e gambe tornite. Fin qui nulla di nuovo se non fosse per que

Justine Mattera nuda ma c'è chi non apprezza : Schifo e volgare : Justine Mattera si diverte a provocare e si mostra spesso senza veli, regalando grandi gioie ai suoi seguaci ma c'è chi non apprezza le sue scelte. Che Justine Mattera sia una donna libera dalle inibizioni e amante del suo corpo, chi la segue su Instagram l'ha capito già da tempo. La showgirl, che in questo ultimo periodo si è presa una pausa dalla televisione, è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di ...

Justine Mattera versione Marilyn Monroe stupisce ancora : La somiglianza c'è e da sempre è uno dei tratti distintivi, e con il costume bianco indossato nell'ultima foto social, Justine Mattera rende omaggio all'intramontabile mito di Marilyn Monroe-- Justine Mattera è una soubrette eclettica che pare abbia trovato su Instagram l'ambiente in cui potersi esprimere con la massima libertà. Qui si diverte a condividere immagini di nudi, spesso integrali ma ben celati, ma spesso utilizza il social network ...

“Più bella di Marilyn Monroe!”. Justine Mattera - la foto senza veli : 57 anni fa moriva Marylin Monroe, la sex symbol per antonomasia, la donna che è diventata culto per migliaia di uomini in tutto il mondo. E allora le nostre star si stanno prodigando in queste ore per renderle omaggio, così come Justine Mattera che “copia” una sua posa e si scatta una foto incredibilmente bollente: è infatti completamente nuda. Justine, infatti, esordì nel piccolo schermo come sosia della grande diva. \\Erano ormai 30 anni fa, ...

Justine Mattera : “Mi piaccio sportiva e sexy... : Dopo aver scoperto a 46 anni la sua passione per il triathlon, la sexy showgirl, le cui foto super hot fanno impazzire i social, confessa di sentirsi una vera femminista perchè sa usare con intelligenza il suo corpo che non ha mai usato come merce di scambio per un ruolo al cinema o in tv. Intervistata in esclusiva da La Verità , Justine Mattera, showgirl americana con doppia laurea e adesso testimonial del marchio Colnago ...