Bufera sul Principe Harry La royal family è preoccupata per il suo comportamento

Bufera su Chiara Ferragni. Ma usi il Photoshop anche sul piccolo Leone? : Le vacanze non finiscono mai per Chiara Ferragni. Tra una sfilata e un selfie, la celebre influencer con Fedez e figlio a seguito, sta trascorrendo un week-end di relax in un resort di lusso nel cuore delle Alpi Svizzere, visitato già un anno fa quando il piccolo Leone non era ancora nato. In quello stesso posto Fedez aveva baciato la pancia di Chiara Ferragni, come augurio per l’arrivo del loro primo figlio e, un anno dopo, in quello stesso ...

Torino - in ginocchio sulla tomba di Mussolini : Bufera su Lorusso - portavoce della leghista Caucino : Andrea Lorusso, portavoce dell'assessore regionale leghista Chiara Caucino, con deleghe a Welfare, Famiglia e Bambini, pubblica su Facebook aforismi Mussoliniani e si ritrae mentre a mani giunte, in ginocchio, è in preghiera di fronte alla tomba del Duce a Predappio...Continua a leggere

Vergogna - Stupido - Insulti È Bufera su Rubio per Trieste : Lo chef sbotta: "Poliziotti impreparati. Non mi sento sicuro". Salvini e Meloni all'attacco. E lui rincara: "Sciacalli". Chef Rubio non molla e rilancia. Dopo le polemiche di queste ore per le sue parole su Twitter su quanto accaduto a Trieste, arriva la risposta dello stesso chef alle critiche che sono arrivate da più parti, a cominciare da Salvini e Meloni. Rubio ieri sui social ha lanciato una provocazione con parole fin troppo chiare: ...

Fioramonti nella Bufera dopo gli insulti a Santanchè : “Mi sono scusato”. La senatrice : “Si dimetta” : bufera su Lorenzo Fioramonti: il ministro è sotto attacco per aver offeso pesantemente sul suo profilo Facebook Daniela Santanchè, nel 2013. Per quelle parole oggi si è scusato, "non ne vado fiero", ma la senatrice di FdI ha chiesto le sue dimissioni. Il ministro è stato criticato anche per la sua scelta di mandare il figlio in una scuola internazionale, in cui si parla prevalentemente inglese.Continua a leggere

Scoppia la Bufera sul fine vita Ecco cosa ha detto Conte a La Piazza : Esplode la polemica sul "fine vita". Le parole di Giuseppe Conte a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica nel Brindisino accendono il dibattito politico. Ecco il video integrale. Da destra a sinistra si scatenano i commenti. Da Di Maio che non avrebbe gradito l'uscita di Conte, visto che avrebbe chiesto ai suoi del Movimento 5 Stelle di non creare polemica sull'argomento, evitando di dare assist a Salvini, a ...

Scoppia la Bufera sul fine vita Cosa ha detto Conte a La Piazza : Esplode la polemica sul "fine vita". Le parole di Giuseppe Conte a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica nel Brindisino accendono il dibattito politico. Ecco il video integrale. Da destra a sinistra si scatenano i commenti. Da Di Maio che non avrebbe gradito l'uscita di Conte, visto che avrebbe chiesto ai suoi del Movimento 5 Stelle di non creare polemica sull'argomento, evitando di dare assist a Salvini, a ...

La Vita in Diretta - la Cuccarini nella Bufera per la puntata sulle donne che pagano il conto : Lorella Cuccarini è finita nella bufera dopo l’ultima puntata de La Vita in Diretta in cui si parlava delle donne che pagano il conto. La conduttrice da qualche settimana è al timone del contenitore pomeridiano insieme ad Alberto Matano. Le puntate dello show, come sempre, sono animate da dibattiti e discussioni. Nell’ultimo appuntamento con i telespettatori, i presentatori si sono seduti sul divano bianco per chiacchierare con ...

Assenze - Bufera sulla Municipalità : a Napoli consiglieri indagati : Per il momento i nomi iscritti nel registro degli indagati sono due, ma a breve i riflettori della Procura potrebbero estendere il loro campo d?azione, perché la zona grigia...

“Che belle gambe… A che ora aprono?” : Bufera sulla frase stampata sulla bustina di zucchero : “Che belle gambe! A che ora aprono?”. Queste le parole stampate in rosso sulle bustine di zucchero distribuite in un bar di Taranto. Una frase che è stata subito segnalata sulla pagina Facebook “Donna a Sud“. “OFFESE ALLE DONNE. Nel tarantino un bar distribuisce ai suoi clienti bustine di zucchero con frasi sessiste”: inizia così il post, commentato decine e decine di volte e soprattutto, diventato virale. ...

Uomini e Donne News - Mennoia sulla Bufera estiva : nuove dichiarazioni : Uomini e Donne News, Raffaella Mennoia torna sulla bufera estiva: nuove dichiarazioni Dopo un’estate che l’ha vista coinvolta in una torrida polemica, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Temptation Island e a Uomini e Donne, ha rallentato con i social, decidendo di spendersi di meno sulle piattaforme web. Troppa cattiveria, troppo rancore, […] L'articolo Uomini e Donne News, Mennoia sulla bufera estiva: ...

Qui no stranieri. Bufera sull'annuncio per la vendita di una villa : "No stranieri": il poscritto razzista comparso su un sito per la compravendita immobiliare che mette in vendita una villetta nel bresciano. Ma la proprietaria: "Non ne so nulla". "Ottimo vicinato (no stranieri)". Sarebbe stata questa la postilla choc scritta al fondo di un annuncio di vendita per una graziosa villetta in provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende dal quotidiano locale Giornale di Brescia, l'inserzione sarebbe stata ...

La bimba portata sul palco di Pontida non c'entra con Bibbiano : Bufera su Salvini : "Salvini conclude il comizio sul palco con Greta, bimba di Bibbiano" scriveva anche l'account Facebook ufficiale della Lega...

"Ariana Grande puttanun' a 4 zampe" - Bufera sulle dichiarazioni di Fabio Volo : Il conduttore si scaglia contro il video della cantante '7 rings': "Io, padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie...

Salvini a Pontida sul palco con bimba di Bibbiano - è Bufera : viene paragonato a Hitler : "Il partito di Bibbiano". Per alcun partiti, tra cui lo stesso alleato attuale Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico era diventato questo, alla luce dei fatti che, in provincia di Reggio Emilia, avevano visto venire alla luce uno scandalo legato a bambini che venivano sottratti alle famiglie con metodo e motivazioni che sono oggetto di indagine e affidati ad altri nuclei familiari. Il fatto che nell'inchiesta sia finita ...