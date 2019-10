Assistente Google sbarca sulle Google Pixel Buds ma in realtà è solo un bug

Google ricomincerà a registrare i comandi dati al suo Assistente vocale dagli utenti chiedendo il permesso di farlo : Google ha annunciato che riprenderà il programma di registrazione e ascolto di alcuni comandi dati all’assistente vocale Google Assistant dai suoi utenti, come faceva fino a quest’estate, prima che una televisione belga lo scoprisse e Google fosse duramente criticata per

Google sperimenta un nuovo design compatto per l’Assistente : Nuove icone circolari visibili a colpo d'occhio: questo potrebbe essere il nuovo aspetto dell'Assistente Google, che l'azienda californiana sta sperimentando distribuendolo in modo causale sugli smartphone degli utenti Android. L'articolo Google sperimenta un nuovo design compatto per l’Assistente proviene da TuttoAndroid.

Assistente Google : come creare nuovi comandi vocali : Google Assistant, l’Assistente vocale sviluppato da Google è uno dei migliori assistenti vocali che è possibile utilizzare su smartphone o su speaker dedicati, in alternativa all’Assistente vocale fornito dal colosso Amazon, Amazon Alexa. Tale Assistente leggi di più...

Salute : un Assistente Google per i pazienti con malattie neuromuscolari : Sfruttare la tecnologia dell’Assistente Google per creare soluzioni innovative in grado di migliorare l’autonomia e la socialità dei pazienti con malattie neuromuscolari, o di facilitare l’attività dei caregiver che li assistono. E’ l’appello lanciato dal Centro clinico NeMo e da Google Italia agli sviluppatori che vorranno aderire alla competizione europea ‘Google Assistant for Good’, iscrivendosi entro ...

Consigli per il Fantacalcio? Chiedi all’Assistente di Google : Riparte il campionato di calcio e ritornano le giornate trascorse con gli amici all’insegna del Fantacalcio, delle aste e dei primi schieramenti; ma per la stagione 2019-2020 c’è un’interessante novità in grado di offrirci un valido supporto per le scelte decisive che dovremo effettuare. Infatti, è Google Assistant – l’assistente vocale sviluppato da Google e rilasciato per la prima volta in italiano nel 2017 ...