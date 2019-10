Agenti morti a Trieste | su Facebook insulti choc ai poliziotti

Gip : i due Agenti morti senza un perché : 0.50 Secondo il Gip Massimo Tomassini che ha convalidato il fermo del killer dei due agenti, "aveva familiarità con le armi" Alejandro Augusto Stephan il dominicano che venerdì ha ucciso Pierluigi Rotta e Matteo Demenego all'interno della Questura di Trieste è accusato "di svariati tentativi di omicidio che potevano avere un esito ancora più tragico". L'uomo ha "scarrellato" le pistole di ordinanza dell'agente fatto che "dà conto della volontà ...

Trieste - l’omaggio delle forze dell’ordine per i due Agenti morti. Il questore Petronzi commosso : A Trieste, davanti alla questura, è stato organizzato un momento di commemorazione per i due agenti morti ieri da parte di tutte le forze dell’ordine. Le sirene di carabinieri, guardia di finanza, polizia, hanno risuonato durante il minuto di silenzio in memoria delle due vittime. Segue un lungo applauso e viene deposta una corona di fiori. Ad attendere i rappresentanti delle forze dell’ordine c’era il questore di Trieste, Giuseppe ...

Agenti morti - Rotta 2 colpi - Demenego tre : 10.21 E' stato raggiunto da due colpi di pistola al lato sinistro del petto e all' addome Pierluigi Rotta, il poliziotto morto in Questura a Trieste assieme al collega Matteo Demengo che, a sua volta è stato colpito 3 volte: alla clavicola,al fianco sinistro e alla schiena. Il killer Alejandro Stephan Meran, che si trovava nella Questura per un' indaine per furto, è riuscito a togliere la pistola a Rotta e a fare fuoco. Uditi gli spari ...

SPARATORIA IN QUESTURA/ Morti 2 Agenti : così è vivere in pienezza fino all'ultimo : Due poliziotti, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, sono stati uccisi ieri a Trieste in uno scontro a fuoco con due rapinatori che avevano arrestato

Trieste - spari in questura. Morti 2 Agenti - fermato il killer : Angelo Scarano Due dominicani portati in questura avrebbero avuto una colluttazione. Sfilata la pistola ad un agente è partita la sparatoria spari e panico poco prima delle 17 a Trieste. Due uomini, due fratelli dominicani, portati in questura per alcuni accertamenti riguardo a un furto di un motorino, hanno seminato panico terrore. Uno dei due ha avuto una colluttazione con gli agenti che è sfociata poi in una sparatoria. Dopo aver ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - chi sono i due Agenti morti nella sparatoria di Trieste : Poco più di trentanni, uno nato in provincia di Napoli e l’altro vicino a Roma. I due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste si chiamavano Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Rotta, 34 anni di Pozzuoli, era figlio di un poliziotti in pensione. Demenego, invece, aveva appena compiuto 31 anni il 29 settembre scorso. Era diventato poliziotto con il 186esimo corso allievi agenti ed era stato assegnato a Trieste il 24 settembre del 2013. Tra ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego : chi sono i due Agenti di polizia morti nella sparatoria nella questura di Trieste : L'agente Pierluigi Rotta, napoletano di 34 anni. L'agente scelto Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, alle porte di Roma. sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria avvenuta all'interno della questura di Trieste. Entrambi in servizio presso l'Upgsp sono morti dopo i tentativi disperati di rianimazione. Rotta era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli.

Trieste - l'audio choc : "Sospeso il massaggio cardiaco : i due Agenti sono morti" : Giuseppe De Lorenzo Ecco il drammatico audio del poliziotto che annuncia il decesso dei due agenti uccisi a colpi di pistola nella questura di Trieste "Mi sembra giusto dirlo anche a voi: ho parlato con i colleghi della mobile, hanno smesso di fare il massaggio cardiaco ai due colleghi in atrio perché sono morti entrambi". Con questa frase un poliziotto sul posto alla questura di Trieste dà l'annuncio nelle chat della polizia della ...

