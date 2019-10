Stef Burns chiede a Vasco di suonare a Monza per il prossimo tour

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)di. O meglio, vorrebbe farlo. Lo storico chitarrista del Blasco ha espresso questo desiderio a Il Giorno, al quale ha concesso una lunga intervista nella quale si è soffermato a parlare delle sue esperienze lavorative al fianco dei più grandi artisti internazionali. "Hanno già fatto dei grandi concerti, vero? I Pink Floyd tanti anni fa, giusto? E poi anche Ligabue. Sarebbe bello. Farò un concerto, con delle giostre, con 50 persone... No dai, a parte gli scherzi, magari dirò adi fare uno dei suoi concerti qui. Sarebbe sempre bello. Come Modena Park" Confermato anche Firenze Rocks, il primo tra i festival a essere annunciato, mentre si mantiene il più stretto riserbo sugli altri eventi. Si è parlato di Imola e degli iDays, ma il tutto rimane ancora nel campo delle possibilità da confermare. Certa la presenza dinella ...

OptiMagazine : #StefBurns chiede a @VascoRossi di suonare a Monza per il prossimo tour - qn_giorno : @stefburns a #Vasco : Suoniamo nel Parco di #monza - EmilianoVerga : RT @inLOMBARDIA: AGENDA #inLOMBARDIA MILLE CHITARRE IN PIAZZA. Oggi, dalle 14, Monza ospita in Piazza Trento e Trieste l'evento che riunisc… -