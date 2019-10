Perché se siete a Como merita visitare Miniartextil

Cari deputat* - visti i ragazzi in piazza? Vi siete chiesti Perché non si rivolgono a voi? : Gentili Deputate e Deputati di Camera e Senato Avrete sicuramente visto voi, come abbiamo visto noi, quel bel fiume di ragazze e ragazzi, che ha allagato le strade delle nostre città. Una alluvione buona, salutare, che ci dice che i ghiacciai della speranza (a differenza di quelli alpini) sono ancora ricchi di fiducia nel futuro e alimentano le menti dei giovani. Sfilate allegre, intelligenti, senza violenza alcuna, ma soprattutto senza alcun ...