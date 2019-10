Otto indagati a Napoli per le ' Nozze trash' del neomelodico Tony Colombo 

Fonte : agi

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sono almenole persone indagate per il concerto-flash mod andato in scena lo scorso 25 marzo in piazza del Plebiscito a, e tra queste il fratello del sindaco De Magistris, Claudio, imprenditore del settore spettacolo. Tre giorni prima del matrimonio, che scatenò polemiche per il corteo che paralizzò il traffico, creò scalpore l'evento che l'entourage diColombo, artista nato a Palermo, riuscì a organizzare grazie alle autorizzazioni "superficiali" ottenute dagli agenti dell'Unità Operativa della polizia municipale di Chiaia, montando persino un piccolo palco. Così dal flash mob si passò all'esibizione canora, con casse acustiche e luci. Nelle scorse ore i carabinieri del Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura partenopea, hanno sequestrato a palazzo San Giacomo gli atti relativi all'evento. Claudio de Magistris, deve ...

AgostinoVitolo : Roma, operazione antidroga. Otto indagati per spaccio di cocaina tra Casal Bruciato e Villa Gordiani - rinoteodoro : Roma. Droga: Operazione Snow Pistols, 8 indagati, 3 arresti - RDelGrosso : Il mondo del gioco d'azzardo: gestore di sala giochi aveva messo in piedi, in parallelo all’attività legale, una f… -