Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – ‘Di fronte a un’Europa invasiva, secondo la quale non si può più applicare l’ai criminali e ai mafiosi, dico all’Europa che limiti la sua giurisdizione, la limiti ai confini dell’Italia, almeno in questo ambito. Di fronte all’assurdità dipronunciamento, il primo pensiero va alle tante vittime degli ergastolani, cittadini e servitori dello Stato assassinati dove lo Stato non è riuscito a imporsi: penso ai Giudici Falcone e Borsellino, a Rosario Livatino, a Ninni Cassarà, a Don Puglisi, ai tanti uomini e donne delle Forze dell’Ordine assassinati, ai bambini che, come il piccolo Giuseppe Di Matteo, non sono stati risparmiati dalla brutalità che, secondo questo pronunciamento, non meriterebbe l’”. E’ questa la reazione del Presidente della Regione del Veneto, Luca ...

TV7Benevento : Ergastolo: Zaia all'Europa, 'giù le mani, un mafioso è tale per tutta la vita'... -