Chi vuole divenire operatore ATR da oggi può contare anche sul servizio di Rabona

La Chiesa tedesca vuole lo scisma da Roma? : “Non sarà Roma a dirci quello che dobbiamo fare in Germania” come ebbe a dire il Presidente della Conferenza episcopale tra un Sinodo e l'altro sulla famiglia. La questione amazzonica, il celibato sacerdotale e la rivolta dei vescovi tedeschi sono i temi dello scontro del prossimo Sinodo della Chiesa cattolica. Lo scontro si preannuncia piuttosto acceso. “Il dilemma – osserva il quotidiano diretto da Claudio Cerasa – è se si tratti della ...

Pamela - il pm vuole arChiviare. La famiglia si oppone : Martirio non sia inutile : La famiglia di Pamela Mastropietro e l'avvocato se lo aspettavano. Nessuna sorpresa. La decisione del gip di Macerata di riservarsi sull'archiviazione del processo ai danni di Lucky Desmond e di Awelima Lucky viene vista come "una prassi, vista la mole di carte da valutare". Quello che però i parenti della ragazza uccisa e fatta a pezzi a Macerata sperano di non dover affrontare è una chiusura "rapida" di un omicidio "diabolico". "Questo è il ...

Concorso Docenti Scuola 2020 - ecco le novità in arrivo per Chi vuole diventare docente : Il Concorso Scuola Docenti 2019 slitterà al 2020, complice anche il recente cambio di governo che ora vede i 5 Stelle alleati con il PD, il bando che doveva essere pubblicato nel corso del 2019 slitterà a fine anno con l’immissione in ruolo dei Docenti vincitori di Concorso solo nel 2020. Concorso Docenti Scuola 2020, ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente Le novità arrivano anche dalla recente nota di aggiornamento del ...

Europei 2020 - l'Italia vuole Chiudere il discorso qualificazione sabato contro la Grecia : L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Grecia sabato 12 ottobre alle ore 20,45 nella settima giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. L’Italia è finora a punteggio pieno, con 18 punti nelle sei gare disputate. Oggi sembra quasi tutto facile, ma nulla era scontato dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale 2018....Continua a leggere

Russiagate : Conte tace - la Lega vuole il Copasir per inChiodarlo : Da mercoledì in poi ogni giorno sarà buono affinché “Giuseppi” chiarisca, almeno davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, cosa diamine sia successo nella triangolazione tra servizi segreti italiani e statunitensi, il Russiagate e la Link Campus, e le due visite dell’Attorney General americano William Barr, per due volte in visita in incognito nel Belpaese. Già, ...

Rosa Perrotta : "Chi mi vuole deve accettarmi prima come madre - poi come influencer" - : Marina Lanzone Il 25 luglio la modella e influencer campana ha dato alla luce il suo primo figlio, Domenico, avuto dal compagno Pietro Tartaglione, conosciuto nel programma Uomini e Donne. Rosa Perrotta è una mamma sprint, che non vuole rinunciare né al lavoro né a veder crescere il suo piccolo Dodo L’arrivo della cicogna sconvolge la vita, cambia la scala delle priorità, dona qualche rotondità in più, toglie ore di sonno e non solo. ...

Cessione Sampdoria - il tweet criptico di Mantovani : “Chi troppo vuole…” : Cessione Sampdoria – Ex presidente dei blucerchiati, Enrico Mantovani ha appreso la notizia della cordata di investitori CalcioInvest che ha deciso di ritirarsi dalla trattativa per l’acquisizione della società ligure. Lui che, mesi fa, si era espresso in merito (“In teoria dovrebbe mancare poco al THE END”), adesso commenta in maniera criptica su Twitter: “Chi troppo vuole…” si legge sul suo ...

Chi è Sahar Tabar - la star di Instagram che vuole assomigliare ad Angelina Jolie : Sahar Tabar è la star di Instagram che vuole assomigliare ad Angelina Jolie ed è diventata popolare in tutto il mondo. Originaria dell’Iran, Sahar si è trasformata in una star grazie a Instagram dove qualche tempo fa aveva iniziato a postare numerose foto che la ritraevano con il volto trasformato per assomigliare ad Angelina Jolie. Fan della diva di Hollywood, la ragazza si era presto trasformata nella sua caricatura affrontando, secondo ...

Aiutateci a capire Chi vuole incastrare Trump - chiede al'Italia un fedelissimo del Presidente : William Barr, il procuratore generale degli Stati Uniti, "sta solo facendo il suo lavoro". Così il repubblicano Lindsey Graham, Presidente della commissione Giustizia del Senato, fedelissimo di Donald Trump, rassicura l'Italia, interpellato dall'Agi sulla lettera che ha inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al primo ministro inglese Boris Johnson e a quello australiano Scott Morrison, con la quale esorta i tre Paesi alleati a ...

CorSport : il Fondo Elliott vuole che siano valorizzati gli acquisti sChierandoli in campo : Il Fondo Elliott ha investito oltre 150 milioni nel doppio mercato invernale ed estivo del 2910. Ha acquistato 8 giocatori, tutti stranieri. Ora li vuole vedere in campo, scrive il Corriere dello Sport. Marco Giampaolo deve fare i conti anche con questo, oltre che con la classifica negativa. In inverno l’ex ds Leonardo ha acquistato Piatek e Paquetà e Giampaolo prima ha evidenziato carenze tattiche del primo e caratteriali del secondo, poi ha ...

Non riesce a leggere in tv le domande di “Chi vuole essere milionario?” : 21enne scopre tumore : La storia di Harry Mockett, musicista 21enne di Nottingham, che ha scoperto di avere un tumore al cervello dopo che aveva notato delle difficoltà a leggere in tv le domande della trasmissione "Chi vuol essere milionario?": "Non avevo sintomi particolari, solo la vista annebbiata. Pensavo di avere bisogno solo di un paio di occhiali, non avevo idea di avere un tumore al cervello. Se avessi ignorato quel segnale sarei già morto".Continua a leggere

Agenti uccisi - la mamma del killer : «Chiedo perdono alle famiglie. La sera prima sentiva delle voci. Diceva : 'Mi vuole uccidere'» : La sera prima della sparatoria in questura l'indagato Diceva alla madre che «non riusciva a dormire. sentiva delle voci, che lo stavano perseguitando e lo volevano...

Uffizi - Schmidt rinuncia a guidare il Kunst di Vienna. Ma nessuno sapeva della candidatura. FrancesChini lo gela : “Vuole il bis? Chiarisca” : nessuno lo sapeva, né a Roma né a Firenze. Nemmeno i vertici del ministero dei Beni Culturali, che infatti sono rimasti interdetti. La notizia è arrivata, via Brennero, dalla stampa austriaca: martedì i quotidiani Die Press e Wien of Art scrivono che l’attuale direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha rinunciato all’incarico di guidare il Kunsthistorisches Museum di Vienna con una telefonata, nonostante due anni fa l’annuncio ufficiale ...

