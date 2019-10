5 cose che ho fatto con il mio primo iPad

Untitled Goose Game : disponibile un generatore di meme che consente di scrivere una lista di cose da fare nel gioco : Ormai Untitled Goose Game è entrato nel cuore di moltissimi giocatori. Vi avevamo già precedentemente parlato dei vari meme che circolano sul web? Bene, ora è disponibile addirittura un generatore di meme camuffato da lista di cose da fare all'interno del gioco.Samuel "Hainuel" Fine è il creatore di questo particolare programma e lo ha pubblicizzato attraverso Twitter. "Ho realizzato un generatore di elenchi di cose da fare su Untitled Goose ...

Edgar Allan Poe e le poche cose a cui bisogna credere : Credi alla metà di quello che vedi, e a niente di quello che senti. Edgar Allan Poe, “Il sistema del dott. Catrame e del prof. Piuma” Edgar Allan Poe, uno dei più importanti scrittori della letteratura statunitense e considerato tra

Inter-Juventus - otto cose che ci ha detto il Derby d’Italia : i bianconeri sono ancora la squadra da battere : Inter-Juventus è stato lo spot perfetto del momento che sta vivendo il calcio italiano. Il nostro campionato è in crescita e lo è già dallo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo era stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Una partita dai ritmi serrati, da calcio inglese. Non a caso in panchina c’erano due tecnici che il calcio britannico lo hanno ...

Le 10 cose di Torino-Napoli che non dimenticheremo : Le 10 cose di Torino-Napoli che non dimenticheremo Anche stavolta vorremmo dimenticare ma almeno dieci immagini ce le porteremo dietro. Uno. La discesa palla al piede di Luperto al 10’. Un tempo si sarebbe detta sgroppata. Anziché starsene tremebondo indietro a sorvegliare Belotti, va a prendere aria nell’altra metà del campo con personalità e poi scarica bene su Fabián Ruiz. Due. Il copista Mertens. Lo chiameremo Xerox. Ha cercato al 28’ la ...

Domenica In - Mara Venier a Gabriel Garko : “Hai detto che Gabriele Rossi è una persona speciale”. Lui : “Non faccio male a nessuno a tenere per me le cose private” : Gabriel Garko ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica in di Domenica 6 ottobre si è aperto con la conduttrice e ha raccontato molte cose della sua vita. Ha commentato infatti il gossip che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali di gossip secondo il quale l’attore si sarebbe sposato in gran segreto con Gabriele Rossi. Dopo che Mara gli ha mostrato un video di un’intervista di qualche tempo fa, sempre a Domenica In, nel ...

Il capo della Polizia Gabrielli : <br> "Decreti Salvini? Ci sono cose utili - anche se..." : Il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, è intervenuto oggi al Festival delle Città a Roma ed ha parlato di immigrazione. Sul tavolo del Governo c'è la revisione dei Decreti Sicurezza I e II, che rappresentano il fulcro della lotta all'immigrazione di Matteo Salvini, pur trattando anche altre materie. Secondo Gabrielli non tutto quello che è contenuto nei due Decreti dovrebbe venire cancellato: "Dal mio punto di vista ci sono cose ...

Milan - Pepe Reina mette le cose in chiaro : “si può anche perdere - ma l’anima non deve mancare mai” : Il portiere del Milan ha analizzato il momento negativo della formazione rossonera, esprimendo il proprio personale punto di vista L’inizio di campionato del Milan non è stato certamente dei migliori, anzi il club rossonero non partiva così male da 81 anni. Due vittorie e quattro sconfitte in sei giornate, con la delicata trasferta di Genova all’orizzonte per provare a raddrizzare una classifica che piange. Spada/LaPresse A ...

Otto cose che abbiamo comprato : Una pasta per pulire l'acciaio, un attrezzo per fare i buchi alle cinture, un libro-enigma con una gran storia e un telefono fisso col filo (possiamo spiegare)

Twobird è un’app per la posta elettronica che integra note - promemoria e cose da fare : Twobird è un’applicazione per la posta elettronica che include tutti gli strumenti per creare note, impostare promemoria e assegnare compiti da eseguire. Lo strumento consente di annotare le proprie idee, creare la lista della spesa, impostare un promemoria, fissare un appuntamento oppure gestire il budget familiare da un unica app. L’applicazione permette di assegnare attività, apportare modifiche, lasciare commenti e discutere le ...

Pallavolo Coppa del Mondo 2019 - Chicco Blengini : “Useremo queste partite per far cresce i giovani. Ci sono cose che il campionato non ti insegna” : L’Italia è pronta al suo esordio nella Coppa del Mondo 2019 contro il Giappone. Un torneo che serve alla squadra di Chicco Blengini per cancellare immediatamente la delusione degli Europei e per valutare tanti giovani in vista degli appuntamenti futuri. Il CT azzurro ha parlato alla Gazzetta dello Sport proprio sulla Nazionale che giocherà oggi a mezzogiorno: “Useremo queste partite per cercare di far crescere questo gruppo di ...

Vagina - 8 cose scientifiche che (probabilmente) non sai su di lei : Quello che sapete su di lei, lo dicono gli scienziati, è soltanto una minima parte. Stiamo parlando della Vagina, giusto per non fare confusione. Sì sì proprio di lei, del canale muscolo-membranoso che, nella donna, unisce l’utero con i genitali esterni (e questa è solo la descrizione scientifica). Ma terminate le informazioni di base, si può passare a scoprire quali sono queste curiosità che potrebbero ...

5 cose che non sapete sull’Uomo Tigre : Delle migliaia di personaggi finzionali nati sulle pagine dei fumetti giapponesi e diventati i protagonisti di trasposizioni animate, sono pochi quelli che vantano davvero lo statuto di icone. L’Uomo Tigre “che lotta contro il male e combatte solo la malvagità” è uno di questi, e il cartone animato che ce lo ha fatto conoscere compie mezzo secolo il 2 ottobre 1969. Dalla caratteristica maschera da felino alla citata sigla (una delle più belle ...

Le 10 cose di Napoli-Brescia che non possiamo dimenticare : Le dieci scene di Napoli-Brescia che non potremo dimenticare. Uno. Balotelli e sua figlia. L’ingresso in campo delle squadre è particolarmente toccante per gli uomini e le donne di buona volontà. Nello stadio dove per una sostituzione scoppiò in lacrime, facendo parlare a sproposito di cori razzisti, Mario ritorna con sua figlia in braccio. Allora provò a segnare per dedicarle un gol, stavolta segna sotto i suoi occhi. Esiste in giro un ...