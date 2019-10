Trump pianta in asso i curdi siriani

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il presidente turco Erdogan ha un piano grandioso che gli risolverebbe molti problemi in un colpo solo. Vuole creare in territorio siriano una striscia profonda circa trenta chilometri e addossata al confine con la Turchia, che dovrebbe coprire tutti i circa cinquecento chilometri di confine. In pra

paoloigna1 : RT @pieromaini: @paoloigna1 allora, ricapitolando, Trump pianta in asso i curdi dopo essersene servito e lascerebbe campo libero a Erdogan,… - pieromaini : @paoloigna1 allora, ricapitolando, Trump pianta in asso i curdi dopo essersene servito e lascerebbe campo libero a… -