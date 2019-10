Scherma - Mara Navarria : “Tokyo 2020? Ho un obiettivo chiaro in testa. La squadra è rinata con tre parole : fiducia - empatia - collaborazione” : Mamma, campionessa, moglie. Sempre in movimento. Una vita intensa, vissuta con enorme passione, per la Scherma e non solo. Iridata individuale 2018 a Wuxi, in Cina (la terza azzurra della spada a riuscirci dopo Laura Chiesa, Atene ’94, e Rossella Fiamingo, Kazan 2014, Mosca 2015), bronzo a squadre 2019 a Budapest, Mara Navarria da Carlino, provincia di Udine, ha appena compiuto 34 anni e si ritrova in mano l’entusiasmo di una ...

Borse appese al nuovo round di negoziati Usa-Cina. Tokyo intanto rimbalza (+1%) : Anche oggi le Borse saranno focalizzate sulle trattative commerciali Usa-Cina che ri partiranno a giorni e il cui esito è tutt'altro che scontato. Tokyo intanto rimbalza (+1%)

Canoa slalom - Test Event Tokyo 2019 : i convocati dell’Italia. Tre azzurri proveranno il canale olimpico : Si terranno dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre i Test Event olimpici nel canale che ospiterà le gare della Canoa slalom ai Giochi di Tokyo 2020: saranno tre gli azzurri che voleranno in Giappone fino ad inizio novembre, ovvero coloro che hanno ottenuto il pass per l’Italia (la carta olimpica non è nominale). Assente, purtroppo la canadese maschile, nella gara femminile sarà presente Marta Bertoncelli, mentre per quanto concerne le prove ...

Borsa Tokyo in rialzo : Nikkei +0.50% : 3.01 Partenza in rialzo per la Borsa di Tokyo sostenuta dalla debolezza dello yen mentre gli scambi sono contenuti in attesa della ripresa dei negoziati commerciali Usa-Cina alla fine della settimana. L'indice Nikkei fa segnare un aumento dello 0,50%, a quota 21.483,18, e un guadagnodi 107 punti. Sui mercati dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di 107,30 e sull'euro a 117,70

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le squadre maschili qualificate - Italia assente a Tokyo : Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica maschili. Le formazioni medagliate ai Mondiali 2018 e le migliori nove dei Mondiali 2019 (escludendo quelle salite sul podio della rassegna iridata precedente) hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: in Giappone saranno dunque presenti 12 Nazionali, ognuna composta da 4 ginnasti. Non ci sarà l’Italia ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - un dannato mezzo punto e il sogno olimpico infranto. Moschettieri dal cuore d’oro - Tokyo era a un passo : Hanno lottato come dei guerrieri, sono scesi in pedana con l’elmetto e con l’elsa, si sono comportati da veri Moschiettieri e hanno combattuto contro tutto e tutti: contro l’obbligo di dover gareggiare alle 10.00 del mattino, contro il sorteggio sfavorevole che ha portato in dote la iellata prima suddivisione (si gira senza alcun riferimento e con una giuria sulla carta più severa), contro avversari teoricamente più forti. Ci ...

Mondiali Ginnastica 2019 – Italia a squadra fuori da Tokyo 2020! Pass olimpico per Edalli : ci prova Lodadio : L’Italia a squadra manca la finale dei Mondiali di Ginnastica 2019 e con essa il Pass per Tokyo 2020: si qualifica per le Olimpiadi Ludovico Edalli, ci proverà sabato Marco Lodadio Si conclude con l’amaro in bocca una due giorni di speranze per la squadra di Ginnastica maschile Italiana: sfuma la finale dei Mondiali di Ginnastica 2019 e con essa il Pass per Tokyo 2020. Gli azzurri chiudono al tredicesimo posto la fase di qualificazione, ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a un passo dal contingente pieno! Secondi nel ranking - 5 uomini a Tokyo. Ormai è fatta… : L’Italia conserva brillantemente il secondo posto nel ranking UCI di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la graduatoria si chiuderà il prossimo 22 ottobre e definirà il numero di atleti a disposizione di ogni singola squadra per la prova in linea della rassegna a cinque cerchi. Il contingente massimo è di cinque atleti, un vantaggio che verrà riservato soltanto alle prime sei Nazionali del ranking UCI: la compagine guidata dal CT ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : Italia - non solo la squadra! In lotta per altri due posti - c’è Vanessa Ferrari. Il percorso verso Tokyo 2020 : L’Italia è in piena lotta per portare anche due individualiste alle Olimpiadi di Tokyo 2020 oltre alla squadra (4 elementi) che si è qualificata grazie all’ottavo posto ottenuto nel turno eliminatorio dei Mondiali 2019. La nostra Nazionale punta a presentarsi in Giappone col contingente pieno previsto dal nuovo regolamento (4+2) e ha tutte le carte in regola per riuscirci, le Fate hanno adempiuto al loro compito senza particolari ...

Tokyo chiude cauta - borse europee verso avvio in rosso : Il calo degli ordini all'industria tedeschi e il clima di freddezza tra Usa e Cina in vista del nuovo round di negoziati sul commercio prospettano una mattinata in calo per i listini azionari

‘Marcia su Tokyo 2020’ : Fidal trionfante - ma l’atletica non è guarita; equitazione - le Olimpiadi sono tabù : I Mondiali di atletica si sono conclusi con un bottino, in termini di medaglie, identico all’edizione 2017. Con una differenza significativa: se il bronzo di Antonella Palmisano era maturato in una specialità olimpica, la 20 km di marcia, non sarà invece presente a Tokyo 2020 la 50 km in cui Eleonora Giorgi ha arpionato il terzo gradino del podio. Il presidente della Fidal, Alfio Giomi, ed il direttore tecnico, Antonio La Torre, si sono ...

LIVE Ginnastica artistica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia maschile assiste e trattiene il fiato per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia, corsa verso le Olimpiadi: chi può finire dietro? Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi lunedì 8 ottobre va in scena la seconda giornata di qualificazioni maschili: in serata conosceremo il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e verranno svelati tutti i nomi degli ammessi alle varie finali di questa rassegna ...

Ginnastica - l’Italia maschile e la rincorsa olimpica : azzurri con le dita incrociate. Cosa serve per volare a Tokyo 2020? Chi può finire dietro? : L’Italia maschile ha chiuso al sesto posto la prima giornata di qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica con un totale di 245.996 punti. Gli azzurri hanno disputato un’ottima gara condita però da due cadute al cavallo con maniglie che rischiano di compromettere tutto in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: soltanto le prime 12 formazioni della classifica finale staccano il pass per la rassegna a cinque ...

ATP Tokyo – Djokovic asfalta Millman in finale - il serbo si prende il titolo numero 76 in carriera : Il tennista serbo non lascia scampo a Millman in finale a Tokyo, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-2 e vincendo così il quarto titolo in stagione Novak Djokovic vince il torneo ATP di Tokyo, schiantando in finale l’australiano John Millman, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del numero uno del mondo. Per il serbo è il titolo numero 76 in carriera, il quarto in questa stagione dopo Australian Open, Wimbledon e ...