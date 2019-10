Per Steam | il 30% delle commissioni sulle vendite dei giochi è una percentuale standard

Ecco Perché la versione PC di Red Dead Redemption 2 arriva su Steam in un secondo momento : Per la gioia di tanti giocatori, Red Dead Redemption 2 arriverà anche su PC a partire dal 5 novembre, tuttavia il gioco non sarà disponibile immediatamente su Steam.Come riporta il famoso analista Daniel Ahmad, il motivo è legato alle percentuali che Rockstar guadagna dalla vendita del gioco nei vari negozi digitali. Il rapporto di Ahmad indica che la compagnia incassa il 95% degli acquisti su Rockstar Launcher e l'88% dalle vendite sull' Epic ...

Shenmue III : le chiavi Steam potrebbero non essere disponibili Per tutti i sostenitori : Sembra che i guai per Shenmue III non siano finiti. Dopo l'annuncio di Yu Suzuki alla Gamescom che dichiarava il periodo di esclusività su Epic Games Store, ora un nuovo post pubblicato su Kickstarter da Ys Net rivela che le chiavi del gioco potrebbero non essere disponibili per tutti i coloro che lo hanno sostenuto."Poiché sono in corso trattative con Valve, a questo punto non siamo in grado di impegnarci fermamente in merito alla disponibilità ...

Gears 5 : il debutto sotto tono su Steam ci fornisce interessanti dati sul pubblico PC Per le esclusive : Il tiepido lancio di Gears 5 su Steam potrebbe essere interpretato come indicatore dell'interesse e del tipo di pubblico presente su PC, in particolare su Steam, nei confronti delle esclusive Microsoft.Come possiamo vedere, infatti, sembra proprio che il bacino di utenza per i giochi first party MS, su PC, non sia altrettanto grande quanto su console, anzi. Come avviamo potuto vedere negli ultimi anni, Microsoft ha abbracciato una politica di ...

Borderlands 3 : pur essendo esclusiva Epic Games Store - i giocatori si sono rivolti a Steam Per alcuni problemi : Borderlands 3 è stato pubblicato ufficialmente in esclusiva Epic Games Store, tuttavia i giocatori si stanno rivolgendo a Steam per ceracare di risolvere i problemi che affliggono il titolo di Gearbox.Come ben saprete, Borderlands 3 presenta diversi problemi (specialmente la versione PC) e giustamente molti giocatori stanno cercando soluzioni per risolvere il tutto. Il problema è che Epic Games Store non presenta forum dedicati al gioco e di ...

NBA 2K20 bombardato da recensioni negative su Steam Per la presenza di microtransazioni e gioco d'azzardo : Nonostante le rassicurazioni di sviluppatori e publisher, sembra proprio che NBA 2K20 sia pieno zeppo di microtransazioni, contenendo inoltre anche meccaniche che sarebbero legate al gioco d'azzardo. Recentemente il gioco ha ricevuto una marea di recensioni negative su Steam (se ne contano più di 1300), diventando in breve tempo il gioco con più voti negativi sulla piattaforma.Alcune di queste recensioni provengono da giocatori che hanno provato ...

Per Steam - Epic Games è stata "sleale" con Metro Exodus : "non volevamo alimentare l'odio dei giocatori" dichiara un dipendente di Valve : Lo sviluppatore e designer di Steam, Nathaniel Blue, ha affermato che non era intenzione di Valve fomentare l'odio dei giocatori in seguito alla decisione di rendere Metro Exodus un'esclusiva di Epic Games Store.Appena pochi giorni prima dell'uscita del gioco, Valve aveva scritto una nota che definita "ingiusto e sleale" il passaggio di Metro Exodus su Epic Games Store, sottolineando come Steam fosse stato avvertito solo recentemente di questa ...

Ashen : l'ottimo Souls-like ha una data di uscita Per PS4 - Switch - Steam e GOG a dicembre : Ashen farà finalmente il suo debutto su PlayStation 4, PC (Steam e GOG) e Nintendo Switch il 9 dicembre.Il gioco di ruolo ispirato a Dark Souls è stato lanciato inizialmente su Xbox One e Epic Game Store alla fine dello scorso dicembre, a quasi un anno di distanza dall'uscita prevista sulle piattaforme PlayStation, Nintendo, Steam e GOG.Sviluppato da A44 e pubblicato da Annapurna Interactive, Ashen è definito come "un gioco di ruolo d'azione su ...

Hades : il rogue-like di SuPergiant arriverà a dicembre su Steam : Supergiant Games pubblicherà il suo Hades il 10 dicembre su Steam, come si può leggere dalla pagina dedicata dello store di Valve.In precedenza, Supergiant aveva confermato che il gioco sarebbe arrivato su piattaforme diverse da Epic Games Store.Sebbene l'opzione di accesso anticipato nel negozio di Steam non sia attiva, potete aggiungere il titolo alla lista dei desideri . Leggi altro...