Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead ha sposato Hilarie Burton

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) Celebre Negan in Thehain gran segreto, da tempo sua amata. Cerimonia privata lo scorso 5 ottobre per la coppia, dopo 10 anni d'amore e due figli, Augustus e George Virginia. Ad officiare la cerimonia Jensen Ackles, collega diin Supernatural.Per, come detto, è stato un bis, avendol'attrice Anya Longwell nel 1998, per poi lasciarla nel 2003. Anche la, 37enne, ha un divorzio alle spalle: quello da Ian Prange, suo sposo dal 2004 al 2009.di Theha08 ottobre 2019 09:01.

zazoomnews : Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton si sono sposati in gran segreto: l’annuncio della Peyton di One Tree Hill -… - zazoomnews : Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton si sono sposati in gran segreto: l’annuncio della Peyton di One Tree Hill -… - Eleeeeonora2 : RT @silenzioeparole: Anche Sophia Bush era presente al matrimonio di Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan. Awwh adoro tutto questo. ?? https… -