Huawei Modem Unlocker v5 8 1b Ultima versione

Huawei presenta i nuovi auricolari FreeBuds 3 con cancellazione attiva del rumore e un modem ad alte prestazioni : Huawei ha tenuto una conferenza stampa a IFA 2019 in cui ha presentato le novità in ambito Mobile: due processori per smartphone e dispositivi indossabili, gli auricolari true wireless FreeBuds 3 e il nuovo router WiFi Q2 Pro. Nessuno smartphone annunciato, sia perché la presentazione del Mate 30 è fissata per il 19 settembre, sia per l’incognita causata dal bando statunitense. Sta di fatto che l’azienda cinese sta puntando tutto ...