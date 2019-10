Due turni a Fonseca | Romano non tesserato ‘salvo’

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Le scuse a fine partita non sono bastate: il tecnico della Roma Pauloe' stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo il finale rovente di Roma-Cagliari. Paradossalmente la squadra giallorossa si ritrova ridotta all'osso anche in panchina. Il club comunque e' internzionata a presentare, puntando sul fatto che l'allenatore si e' scusato piu' volte, e pubblicamente, per il suo comportamento. Il provvedimento die' stato preso, viene spiegato dal giudice sportivo, "per essersi, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all'arbitro con fare minaccioso e aggressivo urlando diverse volte una frase irrispettosa". Inevitabile quindi che venisse fermato, pena invece non applicabile al suo collaboratore (e' un preparatore atletico specializzato nel recupero degli infortunati) Nuno.Gli spettatori dell'Olimpico e ...

