Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Migliaia died editori cinesi dovranno sottoporsi a unperre la loroal presidente Xi. Cinque sezioni, di cui due dedicate al pensiero politico del capo di Stato e una tutta sul Marxismo. Chi non passa, non potrà rinnovare il proprio tesserino. Quindi, non potrà più lavorare. Nei primi giorni di ottobre – si legge sulla testata South China Morning Post – sono previsti alcuni “test pilota” ai quali parteciperanno all’incirca 10miladi 14 testate. Il dipartimento per la propaganda del Partito Comunista non ha ancora detto quando si terrà l’nazionale, ma, nel frattempo, i reporter potranno fare pratica usando lo smartphone. Esercizi e domande simili a quelle d’passano infatti attraverso un’app, Xuexi Qiangguo, la più popolare in terra cinese. Il suo download ha superato quello ...

