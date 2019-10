Atalanta | Spagnolo | “Abbiamo un programma di 3 anni per il completamento dello stadio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Domenica sono stati aperti tutti i settori coinvolti dai lavori, mancano ancora alcune rifiniture. Dal 2010 è stato un crescendo, iniziato col settore giovanile, poi il restyling della tribuna e nel contempo un grande lavoro sulla parte tecnica”. Sono le parole del direttore operativo dell’, Roberto, intervenuto in diretta a Radio Sportiva. “Juve e Udinese hanno fatto da apri-pista, rinnovare gli impianti è una direzione fondamentale per lo sviluppo del calcio in Italia, dove ci sono stadi obsoleti. Abbiamo undi 3per ilstadio, l’anno prossimo agiremo sulla tribuna Giulio Cesare e infine si farà l’altra curva ed il parcheggio interrato. Finché ci sarò io non potremo più spostarci come abbiamo fatto questa volta, con le ultime duescorso anno e le prime di questo. I prossimi interventi ...

