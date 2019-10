Allerta mareggiate | allo studio un sistema per migliorarne le previsioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Si è parlato di rischio costiero oggi a Pisa, dove si è tenuto nella sede della Scuola Normale Superiore il convegno “Gestione e prevenzione del rischio costiero di un territorio in evoluzione”. L’evento- si apprende – è stato organizzato da Regione Toscana e da Lamma, il consorzio tra Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito delle attività del progetto Interreg Marittimo “Maregot”. Scienziati ed esperti di modellistica marina e rischio costiero si sono alternati nel corso della giornata per fornire un quadro delle conoscenze attuali sulla dinamica del rischio per le zone costiere, anche nell’ottica dei cambiamenti climatici futuri. Il progetto vede la partecipazione delle cinque regioni transfrontaliere coperte dal Marittimo “Italia-Francia”: Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e regione francese Paca ...

PCPutignano : ?? #allertaGIALLA per Vento dalle h20 del 07/10 per 18 ore ?? in caso di vento > - LatinaCorriere : Allerta meteo in provincia: in arrivo temporali, grandinate e mareggiate - -